Choque fatal sobre Ruta 22 en Plottier: cuál es el estado de salud de la conductora y cómo avanza la investigación

Luego de dos días del trágico siniestro que terminó con la muerte de la neuquina Mariana Escudero (21), la Justicia continúa investigando el caso mientras espera que la joven que conducía el vehículo sea dada de alta. Según lo confirmado, se ordenó tomar las pericias correspondientes para esclarecre lo sucedido y además, se ordenó realizar un test de alcoholemia sobre la conductora.

Cuál es el estado de salud de la conductora

Fuentes oficiales confirmaron a Diario RÍO NEGRO que la conductora del Volkswagen Gol, de entre 24 y 26 años, permanece internada y a la espera de recibir el alta.

La joven fue la sobreviviente con más lesiones, ya que uno de los impactos que recibió el vehículo fue del lado de su asiento. Aunque requiso de evaluación constante estos días, se confirmó que se encuentra fuera de peligro.

Cabe recordar que el auto era ocupado por tres personas. Tras el impacto, Mariana Escudero murió en el acto, mientras que la conductora y la acompañante del asiento delantero sobrevivieron. Esta última solo sufrió heridas leves y fue dada de alta esa misma noche.

Cómo avanza la investigación

Respecto a las diligencias que forman parte de la investigación. Fuentes oficiales informaron que a la conductora le realizaron un test de alcoholemia que arrojó resultado positivo, pero aclararon que fue un nivel bajo. La joven manejaba con 0,32 gramos de alcohol por litro de sangre lo que equivale aproximadamente a menos de un vaso estándar de una bebida común.

De todas formas, la investigación sigue en marcha con la intención de esclarecer qué originó el impacto. Hasta el momento ya se confirmó que no hubo otros vehículos involucrados, ahora resta determinar a qué velocidad circulaba el Volkswagen por la Ruta 22 y evaluar cuáles eran las condiciones de visibilidad en ese sector.

El caso quedó bajo la directiva de la Fiscalía de Homicidios, que dispuso la intervención de personal de Accidentología Vial para que realice diligencias de rigor para determinar la mecánica del suceso. También se solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad.