Dólar hoy: a cuánto cotiza el dólar oficial y los financieros este martes 7 de julio 2026

La plaza cambiaria argentina pone en marcha sus operaciones con el dólar, este martes 7 de julio 2026, exhibiendo un escenario inédito de convergencia monetaria, donde la brecha entre los segmentos formales e informales se ha reducido a márgenes insignificantes.

De acuerdo con los registros en tiempo real provistos por las plataformas institucionales, la consistente absorción de liquidez por parte del Tesoro y el desplome del riesgo país —que se posiciona en mínimos históricos de 408 puntos básicos— le otorgan al dólar oficial un marco de sólida estabilidad.

En este contexto, las cotizaciones bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL asimilan los flujos corporativos de mitad de año sin registrar presiones alcistas o saltos nominales imprevistos.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: martes 7 de julio 2026

Las pizarras de la banca pública de referencia presentan los siguientes valores para la mañana de hoy, martes 7 de julio 2026:

Tipo de Cambio Compra Venta Dólar Oficial Minorista $1.460,00 $1.510,00 Dólar Tarjeta (Consumos exterior) — $1.963,00 Dólar Mayorista (Comercial) — $1.486,50

Según detallan las normativas de transparencia vigentes, la cotización del dólar oficial minorista funciona como el ancla nominal del esquema macroeconómico.

Por su parte, el dólar tarjeta se calcula exclusivamente con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias tras la completa eliminación del Impuesto PAIS, brindando previsibilidad al sector importador.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: martes 7 de julio 2026

En el circuito bursátil y de títulos públicos que administra Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), las variantes financieras operan de forma estable:

Dólar MEP (dólar bolsa) : cotiza a $1.525, consolidando un comportamiento plano y con bajísima volatilidad.

: cotiza a $1.525, consolidando un comportamiento plano y con bajísima volatilidad. Dólar CCL (Contado con Liquidación): se negocia a $1.540, actuando como la vía predilecta corporativa para la administración de activos externos.

La calma paralela observada tanto en el dólar MEP como en el dólar CCL convive en paridad técnica con el circuito informal, donde el dólar blue abre la jornada apenas escalones arriba, cotizando a:

$1.495 para la compra.

$1.515 para la venta, reflejando la ausencia de presiones por cobertura estacional.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: impacto en la Patagonia este martes 7 de julio 2026

Martes 7 de julio 2026. En Neuquén, el dólar oficial inicia sus operaciones en el Banco Provincia a:

$1.450 para la compra.

$1.520 para la venta.

Martes 7 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial se oferta en Banco Patagonia a:

$1.465 para la compra.

$1.515 para la venta.

Rendimiento cambiario de la víspera de junio 2026: el balance del cierre de mes anterior

Al repasar las estadísticas de la última rueda hábil consolidada, la plaza procesó el cierre contable mensual con un volumen de negocios regular. En el Banco Nación, el dólar oficial minorista clausuró el periodo previo manteniendo el sendero de microajustes pautado por la autoridad monetaria.

En tanto, los segmentos bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL neutralizaron la inyección de pesos derivada del medio aguinaldo mediante licitaciones selectivas del Tesoro, impidiendo filtraciones hacia el mercado informal y asegurando que las brechas globales finalizaran estabilizadas en un dígito histórico.

Análisis bursátil: por qué se desploman las brechas financieras en julio 2026

El análisis técnico de este tramo intermedio revela que el comportamiento unificado del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde a un proceso profundo de saneamiento del balance del Banco Central. Los analistas financieros de la City coinciden en que la compresión del riesgo país, hacia la zona de los 400 puntos, actúa como un fuerte incentivo para el ingreso de capitales formales.

Esta dinámica, sumada a la liquidación remanente de divisas del agro y a las altas tasas de interés reales en pesos, ha dejado sin espacio a los movimientos especulativos, garantizando un horizonte de baja volatilidad de cara a las obligaciones fiscales del cierre de quincena.