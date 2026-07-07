Violenta pelea en Río Negro: 24 personas se enfrentaron con una tumbera, cuchillos y un hacha

Los efectivos retiraron del lugar un arma de fabricación casera y varias armas blancas utilizadas durante el enfrentamiento.

Una violenta pelea entre dos familias dedicadas a la recolección de materiales reciclables en el basural de Sargento Vidal movilizó a efectivos de la comisaría 44 de Campo Grande. El enfrentamiento involucró a unas 24 personas y terminó con una mujer herida, el secuestro de un arma de fabricación casera y varias armas blancas, además de la apertura de una causa penal por lesiones y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego.

El episodio ocurrió cerca de las 11:40 en el predio ubicado sobre calle Rural 11, cuando un llamado alertó a la Policía sobre una pelea de grandes dimensiones. Según la denuncia, además de las agresiones físicas, algunos de los participantes se amenazaban con un arma de fuego.

Un conflicto por la recolección de materiales

Cuando los uniformados llegaron al lugar encontraron una escena de máxima tensión. De acuerdo con las primeras averiguaciones, el conflicto se originó por diferencias entre dos familias que desarrollan tareas de recolección de materiales reciclables en el basural.

Ante la magnitud del enfrentamiento, los efectivos desplegaron un operativo para separar a los involucrados y controlar la situación. La rápida intervención permitió restablecer el orden y evitar que la disputa derivara en consecuencias de mayor gravedad.

En paralelo, una ambulancia del hospital local asistió a una mujer que presentaba lesiones producto de la pelea. Tras recibir las primeras atenciones en el lugar, fue trasladada al centro de salud para una evaluación médica más exhaustiva.

Secuestraron una tumbera, un machete y otras armas

Durante el procedimiento, los policías inspeccionaron el sector y hallaron diversos elementos utilizados durante el enfrentamiento. Entre ellos secuestraron una tumbera de caño con mango de goma, un cartucho de escopeta calibre 12 compatible con ese tipo de arma casera, un machete con una hoja de aproximadamente 60 centímetros, dos cuchillos de distintas dimensiones y un hacha de mano.

Desde la fuerza señalaron que el retiro de estas armas permitió neutralizar un importante factor de riesgo mientras se desarrollaba el operativo y garantizar la seguridad de quienes permanecían en el lugar.

La investigación continúa

Finalizado el procedimiento, todas las personas involucradas fueron trasladadas a dependencias policiales para cumplir con las actuaciones de rigor.

Por disposición de la Fiscalía de turno, se inició una causa por los delitos de lesiones y amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. La investigación continuará para establecer el grado de participación y las responsabilidades de cada una de las personas involucradas en el enfrentamiento.