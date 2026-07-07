Últimos días para anotarse en los Encuentros Culturales Rionegrinos: quiénes pueden participar y cómo inscribirse

La final provincial de los Encuentros Culturales Rionegrinos se desarrollará del 25 al 28 de noviembre en Las Grutas y reunirá a más de 350 jóvenes. Foto: gentileza Gobierno de Río Negro.

Los jóvenes rionegrinos que deseen mostrar su talento artístico tienen tiempo hasta el jueves 10 de julio para inscribirse en una nueva edición de los Encuentros Culturales Rionegrinos, el programa impulsado por el Gobierno de Río Negro que busca promover la creatividad, el intercambio y la participación cultural en todo el territorio provincial.

La propuesta está dirigida a adolescentes de 13 a 18 años, quienes podrán participar de manera individual o grupal en representación de instituciones educativas, espacios culturales, organizaciones independientes, entidades privadas o gubernamentales.

Qué disciplinas incluye la edición 2026

La convocatoria contempla distintas expresiones artísticas y culturales, entre ellas:

Música

Danzas

Teatro

Literatura

Artes visuales

Videoimagen

Ajedrez

Las etapas regionales se desarrollarán entre agosto y octubre en las seis regiones de la provincia: Alto Valle Este, Alto Valle Oeste, Valle Medio, Zona Atlántica, Zona Andina y Región Sur.

La instancia final provincial tendrá lugar del 25 al 28 de noviembre en Las Grutas, donde se prevé la participación de más de 350 jóvenes.

Un espacio para el intercambio y la identidad cultural

El secretario de Cultura de Río Negro, Martín Fraile Milstein, destacó que el programa trasciende la competencia artística.

Además, remarcó que el objetivo es brindar oportunidades para que los adolescentes desarrollen sus capacidades artísticas.

Cómo inscribirse

Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 10 de julio y se realizan de manera online.

El reglamento, el formulario de inscripción y toda la información del programa pueden consultarse en el sitio oficial de la Secretaría de Cultura de Río Negro: https://cultura.rionegro.gov.ar/.