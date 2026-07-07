Balearon a un trabajador rural en una chacra cerca de Roca: detuvieron al acusado tras una rápida intervención

Los efectivos preservaron la escena y realizaron las primeras actuaciones para avanzar con la investigación del ataque.

Un hombre fue detenido en la zona rural de Comandante Guerrico luego de un grave episodio con arma de fuego que dejó herido al encargado de un establecimiento rural. La rápida intervención del personal de la subcomisaría 54° permitió asistir a la víctima, preservar la escena e identificar al presunto autor.

El hecho ocurrió luego de que el Centro de Emergencias 911 alertara sobre una persona lesionada por un disparo. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al encargado del campo, de 52 años, tendido en el suelo con una herida de arma de fuego en el pie derecho.

La investigación permitió identificar al sospechoso

De acuerdo con los primeros testimonios recabados por la Policía, el ataque se produjo en el marco de una situación ocurrida dentro del establecimiento rural. A partir de esa información se inició una rápida investigación que permitió avanzar en la identificación del presunto agresor.

Con intervención de la fiscal de turno, se dispuso la detención del sospechoso y su vinculación al legajo de investigación por el delito de lesiones graves agravadas por el uso de arma de fuego.

Desde la fuerza destacaron la rápida respuesta del personal policial, que intervino en la asistencia inicial a la víctima, preservó el lugar del hecho y reunió los primeros elementos para la investigación.