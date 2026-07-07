Qué significa decorar con platos en la pared: el origen de una costumbre centenaria

Durante siglos fueron un símbolo de riqueza y exclusividad. Hoy, los platos decorativos colgados en las paredes volvieron a convertirse en una de las tendencias favoritas del diseño de interiores. Detrás de esta costumbre hay una historia que combina lujo, comercio, arte y recuerdos familiares.

Lo que actualmente se ve en livings, comedores y cocinas comenzó hace cientos de años como una forma de exhibir uno de los bienes más preciados de la época: la porcelana.

Cuando la porcelana era el «oro blanco» de Europa

Entre los siglos XVI y XVII, la porcelana era considerada un verdadero lujo en Europa. Las piezas llegaban desde China a través de extensas rutas comerciales y eran tan escasas y valiosas que recibieron el apodo de «oro blanco».

Solo las familias aristocráticas y las grandes casas reales podían acceder a ellas, por lo que exhibirlas era una manera de demostrar prestigio y poder económico.

Por qué comenzaron a colgarse en las paredes

Además de su enorme valor, la porcelana era extremadamente frágil, costosa y difícil de conseguir. Para proteger esas piezas únicas, muchas familias optaban por exhibirlas en las paredes en lugar de utilizarlas diariamente.

Aquellas primeras composiciones decorativas funcionaban casi como una galería de arte dentro de la vivienda y permitían admirar el delicado trabajo artesanal de cada plato.

El nacimiento de una tradición europea

Con el paso del tiempo, países como Holanda e Inglaterra comenzaron a desarrollar sus propias fábricas inspiradas en la porcelana china.

Así surgieron estilos que se volvieron emblemáticos, como las tradicionales piezas azules y blancas de Delft, en los Países Bajos, que hoy siguen siendo un clásico de la decoración.

Cada colección mostraba distintos motivos: flores, paisajes, escenas históricas, animales o diseños orientales, convirtiendo las paredes en verdaderas obras de arte.

De símbolo de riqueza a recuerdo familiar

Con el correr de los siglos, las paredes de platos dejaron de ser exclusivas de la aristocracia.

Muchas familias empezaron a decorarlas con piezas heredadas, recuerdos de viajes o regalos recibidos en momentos importantes. De esa manera, cada composición comenzó a contar una historia distinta y a reflejar la identidad de quienes habitaban la casa.

Más que un elemento ornamental, los platos pasaron a convertirse en pequeños fragmentos de memoria familiar.

Por qué volvieron a estar de moda

En los últimos años, esta tradición resurgió gracias al auge de estilos como el vintage, el cottagecore, el grandmillennial y las propuestas que priorizan objetos con historia por sobre la decoración producida en serie.

Los especialistas en interiorismo destacan que los platos decorativos aportan textura, color, profundidad y personalidad a cualquier ambiente. Además, permiten mezclar piezas antiguas con diseños contemporáneos para crear composiciones únicas en livings, comedores, recibidores o cocinas.

Una pared que guarda siglos de historia

La próxima vez que veas una pared cubierta de platos antiguos, probablemente no estés observando solo un recurso decorativo.

Detrás de cada pieza hay siglos de historia, rutas comerciales entre Oriente y Occidente, tradiciones artesanales, viajes, herencias y recuerdos familiares. Quizás por eso esta tendencia sigue enamorando a tantas personas: porque convierte una pared en un espacio lleno de memoria, arte e historias que merecen seguir siendo contadas.