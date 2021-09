Capturaron en Mar del Plata a acusado de abuso sexual y quedó con prisión preventiva

Un hombre acusado de abusar sexualmente de una niña fue capturado en Mar del Plata y quedó detenido con prisión preventiva por un plazo de seis meses en Neuquén.

Fue tras el pedido del fiscal jefe Rómulo Patti y la fiscal del caso Silvia Moreira, para el hombre identificado por la fiscalía como C. R. M, que había sido declarado en rebeldía por no presentarse a las audiencias de juicio por abuso sexual en el que iba a ser juzgado.

Silvia Moreira indicó durante la audiencia que el acusado fue detenido en la ciudad de Mar del Plata el pasado jueves 23 de septiembre , tras un trabajo de investigación que estuvo a cargo del Grupo de Recaptura de la Policía de Neuquén. Luego de la detención fue trasladado hacia Neuquén.

La fiscal recordó que el acusado había sido declarado en rebeldía el 26 de julio de este año, luego de que no se presentara al juicio en el que iba a ser juzgado como sospechoso del delito de abuso sexual gravemente ultrajante, en perjuicio de una niña menor de edad. Y después el 17 de agosto por no cumplir pautas de comportamiento que le habían fijado tras ser declarado responsable penal del delito en febrero último por tres hechos de abuso sexual simple en contra de otra niña, y condenado a la pena de un año de prisión condicional. Es decir, no cumplió con las presentaciones que debía efectuar ante la Dirección de Población Judicializada.