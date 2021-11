Carmen Barbieri se ausentó de su programa y podría tener coronavirus por segunda vez

Pasaron apenas 8 meses desde que Carmen Barbieri contrajo Covid-19 y su cuadro se complicó tanto que pasó varios días intubada. Y en medio de un intenso momento laboral, por el que se vio obligada a dejar Doble chance, una comedia que iba a protagonizar junto a Federico Bal, la capocómica no pudo estar al frente de Mañanísima, el programa que conduce en Ciudad Magazine por presentar síntomas compatibles con el virus.

«Lamentablemente Carmen se encuentra aislada. Tuvo algunos síntomas este fin de semana y su médico, que la cuidó mucho y es quien le salvó la vida porque no nos olvidemos que ella pasó por un Covid-19 terrible. Hace 8 meses estuvo en coma, intubada», informó Sebastián «Pampito» Perelló, quien la reemplazó.

Y agregó: «El médico decidió que Carmen se quede en su casa, que haga reposo. Se hisopó y ahora está esperando los resultados. Pasó una noche complicada por los nervios. Esperamos que de negativo el hisopado y ya pueda estar con nosotros mañana. La extrañamos y extrañamos su energía».

Minutos más tarde, desde su hogar, «Carmencita» le envió un audio a sus compañeros para contarle cómo se sentía y lo mal que le hace no trabajar.

«Estoy en mi casa, atada con cadenas de barcos, imagínate, porque no me dejan salir hasta no tener el resultado del Covid-19. Tuve síntomas, pero no tuve ningún contacto que tenga coronavirus», explicó.

«Tuve una fiebre de 37.5°, pero bajó al toque. Ahora estoy sin fiebre y con dolor de cuerpo como si fuera una gripe. Con estos síntomas el doctor Torres me internó la primera vez que tuve Covid y casi muero», añadió y aseguró que en caso de que el test le de negativo, retomará sus tareas tanto en Mañanísima como en Los 8 escalones del millón, donde es jurado.

– Con información de Noticias Argentinas.-