Carne a precios rebajados por las Fiestas: el panorama en Neuquén y Río Negro

A dos días de la Navidad, diferentes cadenas de supermercados en todo el país comenzaron a ofrecer los cortes parrilleros a precios rebajados tras el acuerdo que se alcanzó entre los principales actores de la industria cárnica y la Secretaría de Comercio Interior. Según el anuncio oficial, los cortes son el asado a $549, matambre a $599, vacío a $599, tapa de asado a $499 y falda a $399 por kilo pero en la región no todos están disponibles. Para ver el impacto local de la medida, repasamos el panorama en algunas de las ciudades más pobladas de Río Negro y Neuquén:

En Roca, se vieron largas filas en los supermercados de la ciudad por los cortes parrilleros. El movimiento de los consumidores comenzó desde muy temprano con largas colas en los locales de las grandes cadenas como La Anónima (en la sucursal principal) o Carrefour. Los precios varían entre los hipermercados adheridos y según informaron hasta el momento los depósitos están cargados al máximo para satisfacer la demanda.

En Bariloche se pueden conseguir tres cortes de carne pero no en todos los súper de la localidad. De las dos cadenas que más sucursales tiene en la ciudad, sólo La Anónima ofrece tres de las cinco opciones, las que no tienen hueso; Todo no adhirió al programa por varios motivos, pero busca la manera de sumarse.

En Neuquén también debutaron los precios cuidados para la carne. En la capital neuquina tuvo muy buena aceptación por parte de los consumidores y se permitió hasta 10 kilos por familia. Sin embargo, la falda y el asado no estuvieron en las góndolas, debido a su escasez.

En Viedma, las distintas sucursales de la cadena de supermercados La Anónima comenzaron este miércoles con la venta de los cortes de carnes incluidos en el programa de precios cuidados. La oferta no contempla todos los cortes anunciados. No se venden aquellos que tienen hueso, por las restricciones sanitarias, y los precios están entre 30 y 35 pesos por encima de los valores acordados.