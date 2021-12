Tres cortes de carne y no en todos los súper de Bariloche

No es todos los supermercados de Bariloche se consiguen los cortes de carne a precios cuidados para estas fiestas. De las dos cadenas que más sucursales tiene en la ciudad, sólo La Anónima ofrece tres de las cinco opciones, las que no tienen hueso; Todo no adhirió al programa por varios motivos, pero busca la manera de sumarse.

Tapa de asado, matambre y vacío aparecen en las góndolas de los supermercados La Anónima de Bariloche a los precios que fueron acordados con el gobierno nacional: entre 500 y 600 pesos el kilo.

La carne es un producto muy caro en general en Bariloche. Los cortes para asado hace tiempo que cuestan más de 1.000 pesos el kilo (salvo ofertas muy puntuales).

Roberto Gilio, de los supermercados Todo, hizo notar que algunos de sus competidores de alcance nacional, como La Anónima o Coto, son a la vez frigoríficos que exportan carne. Eso los pone en una posición más ventajosa.

Dijo, de todos modos, que el acuerdo que hicieron las cadenas de supermercados con el gobierno y los exportadores es bueno y espera que sus sucursales se sumen.

En la sucursal de La Anónima de Quaglia al 300 a media mañana ya no quedaban cortes de vacío en la góndola de los precios cuidados de la carne.