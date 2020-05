Imagino el concierto de todos los países como una gran carrera de automovilismo (creo que hay casi 200 corredores). Se trata de una carrera sin fin. Hace 90 años estábamos en el puesto 12; de a poco fuimos retrocediendo y otros corredores nos pasaron como alambre caído. Hoy estaremos en el puesto 150, y cada año que pasó perdimos una o más vueltas. ¿Qué nos sucedió? Tenemos una de las inflaciones más grandes del planeta, e intentamos corregirla con recetas que no funcionaron e intentamos nuevamente; 3 generaciones de gente que no trabaja y se la mantiene con planes, sin importar que tengamos un déficit fiscal imposible; una juventud que no trabaja ni estudia; no existe la justicia; la Salud Pública está en bancarrota, ayudando incluso a extranjeros que vienen a atenderse gratis, lo que creo no sucede en ningún otro país del mundo; una educación pésima, con chicos de secundaria que no comprenden lo que leen; dirigentes políticos y sindicales ricos y la política y los sindicatos en quiebra.

No tenemos premios ni castigos, no tenemos respeto, disciplina ni orden en todo lo que ello implica. Siempre la culpa es del que estuvo antes. Nos endeudamos sabiendo que no vamos a poder pagar a todo nivel (nacional, provincial, municipal e individual)… y no pasa nada, o mejor dicho eso creemos, porque en estos últimos 90 años perdimos 140 puestos en la carrera sin fin. Valdría la pena pensarlo, ¿verdad?

Muchas gracias.

Daniel E. Gutiérrez

Contador público, auditor interno certificado, CIA

DNI 13.655.379