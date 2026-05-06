Empleadas domésticas: actualizaciones imprescindibles y nuevos salarios en mayo 2026

El calendario de obligaciones para los hogares argentinos presenta una actualización integral en mayo 2026. Tras el último acuerdo de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, el aumento a empleadas domésticas no solo modifica los sueldos de bolsillo, sino que tracciona una suba en los aportes y contribuciones que deben abonar los empleadores.

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), los nuevos valores de la cuota de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para empleadas domésticas ya son de aplicación obligatoria para el período devengado en abril, cuyo vencimiento opera el próximo 10 de mayo 2026.

En las provincias de Río Negro y Neuquén, esta liquidación cobra especial relevancia, ya que el aumento a empleadas domésticas convive con el nuevo tope del 31% por zona desfavorable, obligando a una revisión minuciosa de los recibos de sueldo para evitar inconsistencias legales o deudas previsionales.

Empleadas domésticas: nuevos montos de aportes y ART para el servicio doméstico en mayo 2026

La actualización de ARCA impacta directamente en el costo fijo mensual que afronta el empleador. Los valores de los aportes y contribuciones varían según la carga horaria semanal y la edad del trabajador.

Para el personal mayor de 18 años, el esquema que vence en mayo 2026 es el siguiente:

Menos de 12 horas semanales : $9.006,78 total.

: $9.006,78 total. De 12 a menos de 16 horas : $14.077,89 total.

: $14.077,89 total. 16 horas o más: $37.571,05 total (incluye obra social, jubilación y ART).

En el caso del personal jubilado, donde no se abona obra social, el monto máximo por jornada completa se sitúa en $15.580,94. Cumplir con este pago antes del día 10 garantiza la cobertura plena ante accidentes laborales, un punto crítico dado que el aumento a empleadas domésticas también eleva la base de cálculo para eventuales indemnizaciones.

Escalas confirmadas mayo 2026: el aumento a empleadas domésticas mes a mes

El cronograma de incrementos acumulativos ya está definido hasta el inicio del segundo semestre. Para la categoría de Tareas Generales (limpieza y mantenimiento), el aumento a empleadas domésticas se desglosa de la siguiente manera:

Mes Valor Hora (con retiro) Sueldo Mensual (con retiro) Abril (retroactivo) $3.491,58 $428.347,44 Mayo $3.547,45 $435.201,00 Junio $3.600,66 $441.729,02 Julio $3.733,72 $458.053,22

Es fundamental recordar que para los trabajadores en la Patagonia, al aumento a empleadas domésticas se le debe sumar el 31% por zona desfavorable y el 1% por antigüedad.

Según la normativa vigente, no registrar la relación laboral o liquidar por debajo de estos mínimos expone al empleador a reclamos judiciales y multas de ARCA.

La transparencia en el pago del aumento a empleadas domésticas es, en definitiva, la mejor herramienta para proteger el patrimonio familiar y asegurar los derechos de seguridad social del personal de casas particulares.