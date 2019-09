Carreras votó en Bariloche en su primera salida tras el accidente

La gobernadora electa Arabela Carreras realizó esta mañana su primera salida luego del accidente que le provocó una fractura de costilla, al acompañar a votar al intendente y candidato a la reelección Gustavo Gennuso.

Carreras ingresó a la Escuela 321 de Bariloche caminando. "Estoy muy bien, me estoy recuperando, día a día noto la mejoría. Tengo que guardar reposo para evitar complicaciones", explicó a la prensa la dirigente quien dijo que retomará el reposo tras votar aunque mantendrá comunicación con el intendente para conocer el avance del comicio.

Respecto a su situación de reposo, a pocos meses de asumir en el gobierno, Carreras bromeó que "no hay mal que por bien no venga, hacía mucho que no estaba 15 días en mi casa" y afirmó que recibió a funcionarios y continúa trabajando en su proyecto de gobierno a partir de diciembre.

Reiteró que se abocó a proyectar un plan nutricional que instrumentará de manera transversal en toda la provincia.

Consultada por la elección municipal, Carreras dijo tener "expectativas de lograr los objetivos comunes que tenemos con Gustavo".

"Lo que me llega del andar es que Bariloche ha encontrado un camino" opinó Carreras y destacó que "la gente reconoce el embellecimiento del espacio público, el ordenamiento de las cuentas, el liderazgo".

También remarcó que "por primera vez tenemos la oportunidad de gobernar la provincia con una mirada cordillerana".