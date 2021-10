Carrió: “Toda comunidad que pretenda un derecho constitucional debe acudir a la justicia»

“¡Necesito aire, agua y un cigarrillo!”, pidió, urgida, Elisa Carrió a los colaboradores que la rodeaban. Varios se miraron y algunos salieron disparados. La líder de la Coalición Cívica había finalizado una rueda de prensa, en uno de los salones relucientes del Hotel Inacayal y necesitaba un respiro. “La calefacción me hace mal”, explicaba a las personas que la rodeaban, mientras esperaba que le trajeran su pedido.

El dueño del Hotel Inacayal, Hugo de Barba, le indicaba a Carrió el camino para llegar a un ascensor que la trasladaría hasta un espacio más amplio y relajado. Mientras, más de un centenar de personas esperaban en el salón principal del establecimiento hotelero por la dirigente de Juntos por el Cambio.

Carrio arribó este martes a Bariloche para apoyar al exintendente de Cipolletti, Aníbal Tortoriello, que encabeza la lista de candidatos a diputados y diputadas nacionales de Juntos por el Cambio en Río Negro. Tortoriello no se despegó casi de la dirigente nacional.

Un crucifijo dorado, de brillo intenso, le colgaba en su pecho. Contrastaba con su vestimenta negra. Carrió pidió ubicarse cerca de la puerta principal del hall de acceso que conduce al salón. Allí, prendió un cigarrillo, le sirvieron un café intenso y se relajó. Durante unos minutos brindó declaraciones a un canal de cable local y a RÍO NEGRO.

Elisa Carrió en un céntrico hotel de Bariloche. (Foto: Marcelo Martínez)

Mezcló anécdotas, historias y el balance de rigor sobre el resultado de las PASO y el vaticinio para la elección general de noviembre. Desconoció a Juntos Somos Río Negro como partido. No lo tiene registrado. Y prendió el ventilador, como es su costumbre, cuando se le preguntó por el retorno Aníbal Fernández como ministro de Seguridad del gobierno de Alberto Fernández.

“Me puse una vez abajo de la cama, una vez que me persiguió, y ahora volvió de nuevo. No sé cuándo va a desaparecer, pero todo pasa, Grondona pasó. Creo que en dos años también pasa Aníbal”, expresó, con una sonrisa en su rostro prolijamente maquillado.

“Si Usted no quiere combatir al narco, póngalo a Aníbal. Si usted no quiere combatir la efedrina, póngalo a (Juan) Manzur”, afirmó.

Y se refirió al conflicto mapuche que hay en esta zona de Río Negro. “Yo fui una de las redactoras del artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional y en la Comisión Redactora hubo una gran discusión sobre si se ponía la palabra “identidad” o la palabra “Nación”. Y se eligió expresamente la palabra “identidad” para que no se confunda ni con soberanía ni con territorio porque eso alteraría la soberanía de la Nación”, recordó Carrió.

“Entonces, hay un reconocimiento a todas las identidades”, explicó. “El 80 por ciento de la Argentina es mestiza. Acá a lo mejor no se ve tan claro. Los tehuelches en La Pampa, esta es zona tehuelche me imagino, hacia toda la costa, me da la impresión de que somos mestizos”, sostuvo.

“Ahora lo que sí la Constitución nacional prohíbe es el derecho a la violencia provenga de quien provenga. Y esto no se dirime con violencia. Esto se dirime por la justicia”, enfatizó Carrió.

Afirmó que existe en América Latina, en toda la zona de la Cordillera de los Andes, recursos minerales, naturales, y “hay mucho dinero de la droga en América Latina empezando por el Caribe, ahora renació en Medellín, Colombia, que financia las izquierdas y las derechas”.

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió se dio este martes un minuto para un cigarrillo y un café antes de hablar en un acto partidario de Juntos para el Cambio, en Bariloche. (Foto: Marcelo Martínez)

“Guarda con el lavado del narco terrorismo”, advirtió. Y mencionó lo que sucedió en Colombia. “Fíjense, las FARC de izquierda, las financió el narco en determinadas zonas, pero a los paramilitares también. Y terminó Colombia en un desastre, en una guerra civil. Entonces, ¿hay derecho a la violencia? No. ¿Hay derecho a la usurpación? No. ¿Hay derecho a la justicia? Sí”, planteó.

“En consecuencia, toda comunidad o grupo que pretenda un derecho constitucional debe acudir a la justicia y obtener con el tiempo y con participación de toda la sociedad, porque hay terceros afectados e interesados, y que lo decida finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, sostuvo.

Rememoró que en la Comisión Redactora estuvo Juan Carlos Maqueda, el actual presidente de la Corte, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, que entonces era asesor de Ricardo Alfonsín. Dijo que “es una oportunidad enorme para que sea la Corte, los propios redactores de la Constitución” los que diriman el caso.

“Hay derecho a la desobediencia civil pacífica, pero nunca hay derecho a la violencia porque esto es exactamente la violación a la Constitución y al contrato social de la humanidad”, remató Carrió.

Antes de irse al salón donde la esperaban, contó que el crucifijo era un regalo. “Ahora lo usan porque se puso de moda”, acotó, entre risas.