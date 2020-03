Cartas: Estamos en veremos

O sea que no sabemos dónde estamos, y tampoco si nos veremos. Textualmente, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Argentina, consultada respecto a escandalosas manifestaciones de un periodista y al reclamo por el silencio del máximo tribunal, dijo: “Los expedientes se van procesando a medida que corresponda, y ya veremos, ya veremos qué corresponde hacer con los expedientes”.

Según el Art. 116 de la CN, “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y por las leyes de la Nación”. Convengo en que para decidir sería conveniente “verlas” primero, y sabemos que la Corte dicta “su propio reglamento” (Art. 113), pero corresponde que además de “verlas” las resuelva, porque en eso consiste el ejercicio del Poder Judicial de la Nación (Art. 108), mantener una “buena conducta” (Art. 110) y cumplir con el juramento de “desempeñar sus obligaciones, administrando justicia bien y legalmente, y en conformidad a lo que prescribe la Constitución” (Art. 112).

Es manifiesto el desprestigio judicial - no solamente federal- y que, a esta altura del “veremos”, cualquiera sea la decisión definitiva un cierto número de personas considerará que los corruptos absueltos seguirán siendo corruptos y otro tanto sostendrá que los condenados seguirán siendo inocentes. Pero al menos debiera considerar que su “veremos” deja personas en la cárcel sin resolución definitiva (una minoría proveniente de la política); que habilita a supuestos periodistas a promover escraches de menores de edad; que la prudencia no es sinónimo de sueño eterno de los expedientes, sean muchos o pocos. Hay un principio incorporado al derecho nacional (CN, Art. 75, inc. 22) al que se denomina “plazo razonable”. ¿Lo veremos algún día?

Julián Álvarez

DNI 7.574.027



Zapala