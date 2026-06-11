Lo que queríamos ver: Dibu Martínez, sin yeso y entrenando con guantes a días del debut ante Argelia

Una imagen que esperábamos y que da tranquilidad. Emiliano Martínez volvió a calzarse los guantes en el entrenamiento vespertino de hoy de la Selección Argentina, con vistas al debut en el Mundial 2026.

Sin el yeso con el que se lo vio hasta el pasado martes, el Dibu, pieza clave en el conjunto albiceleste, realizó algunos trabajos en campo con pelota, aunque el nivel de exigencia no alcanzó el 100%.

Fue la primera vez del golero con guantes desde aquella final de Europa League, donde sufrió la fractura en el dedo anular de la mano derecha. Tal como había dicho Lionel Scaloni días atrás, el yeso se le retiraría recién mañana, con lo cual, lo apreciado hoy, es sumamente alentador.

🚨 ¿QUE PASÓ ACÁ? ¿LE DOLIÓ LA MANO AL DIBU EN PLENO ENTRENAMIENTO DE LA SCALONETA? 🚨



⚡ #ESPNMundial

📺 Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/1UO93tslG1 — SportsCenter (@SC_ESPN) June 11, 2026

Este jueves, los movimientos fueron leves, sin tanto impacto, y con distintas pelotas y exigencias según cada mano. Luego de casi una hora en cancha y, poco después de que el resto del plantel terminara de salir al predio, dejó la cancha y continuó con su puesta a punto en el gimnasio.

Mientras por estas horas se avanza en la negociación contractual con Juventus, Martínez tiene la mente fija en un solo objetivo: aumentar la exigencia de entrenamiento en estos días y llegar en óptimas condiciones al martes, ya que todo apunta a que será titular.

«El viernes le sacarían el vendaje y allí se verá si formó correctamente el callo. De ser así, sería una buena señal para meterle más caña», había dicho Scaloni previo al duelo ante Islandia. En consecuencia, lo de hoy es un gran indicio.