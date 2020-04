Cartas: Messi y los políticos

¿A quién no le gustaría parecerse a nuestro ídolo Lio Messi? Pues bien, nuestros políticos tienen una chance única de emularlo.

Sugiero que todos ellos, senadores, diputados, asesores, concejales, intendentes, etc., como también la dirigencia gremial, reduzcan sus sueldos en la misma proporción que lo hizo por Messi. Lo ahorrado por el Estado (nosotros) podría utilizarse para pagar sueldos de pequeñas y medianas empresas durante la emergencia que vivimos, como gesto al esfuerzo que hace el sector privado que mantiene con sus impuestos a los políticos. Sería un gesto que los enaltecería y ayudaría a su imagen.

Como plan B, le sugiero al presidente que mediante un DNU proceda de la misma forma ya propuesta, ayudando así a los pequeños miserables empresarios que siguen acumulando riqueza, que no pagan impuestos, que no generan trabajo ni nuevos emprendimientos, que no son solidarios y no se comprometen con su lugar de residencia. Como medida de fondo, disminuir la planta política y reducir sus escandalosos sueldos y privilegios. Sería utópico, pero deberíamos volver a Cargo público en vez de cargo público.

Ricardo Dougall

DNI 10.532.537



Neuquén