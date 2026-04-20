Terremoto de 7,5 en Japón: evacuaciones masivas y alerta de tsunami en la costa norte

Un potente sismo de magnitud 7,5 sacudió este lunes la costa nororiental de Japón, activando de inmediato los protocolos de emergencia y una alerta de tsunami. Las autoridades instaron a la población de las zonas costeras a evacuar de manera urgente hacia terrenos elevados para salvaguardar sus vidas.

La Agencia Meteorológica de Japón emitió el aviso principal para la prefectura de Iwate y sectores de Hokkaido y Aomori, donde se prevé que el impacto del mar sea más severo.

Evacuaciones y primeras olas en Japón

Aunque inicialmente se estimó una magnitud de 7,4, la revisión técnica oficial la elevó a 7,5. Hasta el momento, el comportamiento del mar es el siguiente:

Primeros impactos: en el puerto de Kuji se observó una ola de 0,8 metros, mientras que en Miyako fue de 0,4 metros.

en el puerto de Kuji se observó una ola de 0,8 metros, mientras que en Miyako fue de 0,4 metros. Riesgo latente: a pesar de que las mediciones actuales son bajas, el gobierno mantiene la alerta por olas de hasta tres metros , ya que el fenómeno es impredecible.

a pesar de que las mediciones actuales son bajas, el gobierno mantiene la alerta por olas de hasta , ya que el fenómeno es impredecible. Población en riesgo: se emitieron órdenes de evacuación para más de 171.000 personas en cinco prefecturas.

La respuesta del gobierno y el estado de las centrales de Japón

La primera ministra, Sanae Takaichi, lidera el comité de crisis y fue tajante: «Deben evacuar de inmediato a lugares seguros». Por el momento, no se confirmaron víctimas fatales ni daños estructurales graves, aunque hay reportes de cortes de energía y escenas de pánico en las calles.

Un punto de alta sensibilidad es la seguridad nuclear. La empresa TEPCO confirmó que no se detectaron anomalías en las plantas de Fukushima Daiichi y Daini. Situación similar ocurre en las centrales de Onagawa e Higashidori, donde los niveles de radiación son normales, aunque el personal fue evacuado preventivamente.

El servicio de tren bala (Shinkansen) entre Tokio y Shin-Aomori fue suspendido por fallos eléctricos derivados del sismo. Asimismo, múltiples líneas ferroviarias locales en el norte del país permanecen paralizadas por seguridad. Japón, ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, revive hoy la tensión de 2011, manteniendo a todo el país en vigilancia extrema.