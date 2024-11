20 años luchando con un desalojo

Mirta Vidales DNI 13.227.250

Bahía Blanca

Esta carta va dirigida al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel:

Hace 20 años que estamos luchando con un desalojo de un predio de 57 hectáreas (en los autos caratulados “Vidales, mirta y otras c/ lopez, jorge r. y otros s/ desalojo. Expte. N º BA-17918-C-0000)”, somos herederos de Angélica Felisa Acevedo de Vidales del lote pastoril 127, parcelas 4 y 5 de la colonia Nahuel Huapi, a 8 km de Bariloche.

Finalmente, después de tantas idas y vueltas, el juez de primera instancia, Santiago Moran, dictó sentencia de desalojo en el 2023, sin embargo como era de esperar, los ocupas, apelaron a la cámara, y allí la jueza María Marcela Pájaro, dictó sentencia a favor de los ocupas y los jueces Riat y Corsiglia adhirieron al disparate que hizo esta jueza.

En definitiva, fuimos a hacer un desalojo y salimos despojados de los bienes, cuando varios de nosotros (somos 13 los dueños) no tenemos casa propia y no estamos en condiciones de hacer beneficencia.

Le informo sr. presidente, que aquí hay un juicio ganado de escrituración, por Angélica Felisa Acevedo de Vidales, y homologado por el juez, este expediente se encuentra fotocopiado y en mi poder

Luego de este pronunciamiento, apelamos a Casación y para esto tuvimos que solicitarlo a la Cámara, el cual obviamente nos fue denegado.

Como fue denegado presentamos un recurso de queja para que vaya a casación.

Allí, los jueces Dra. Piccinini, Dr. Barotto y Dr. Apcarian resolvieron en 48 horas y con resultado negativo.

He realizado una denuncia al Consejo de la Magistratura y la he rectificado por zoom, hasta hoy no he tenido respuesta

Sr. presidente, espero que nos brinde una solución a todo esto ya que Ud., ha dicho en reiteradas oportunidades que es tarea del estado defender la propiedad privada, es por ello que si usted considera que no se pueden volver atrás las actuaciones de estos jueces para que nosotros recuperemos nuestro bien, le ruego que interfiera ya que considero que merecemos un resarcimiento económico dada la gravedad de lo que aquí ha ocurrido con estos magistrados, porque nosotros no le hemos robado nada a nadie y no tenemos la culpa de que esta gente no tenga dónde ir a vivir.

Sr. presidente y Sra. vicepresidenta, actúen y hagan valer el poder que el pueblo les dio en las urnas con su voto

