El proyecto de tren de cargas desde SAO
Daniel Osvaldo Palomequez
DNI 13.750.476
San Antonio Oeste
El proyecto que presentó el vice gobernador Pedro Pestti a la Legislatura ara reactivar el tren de cargas es superador e integrador. Plantea una postura de crecimiento equitativo para toda la provincia. Con esta iniciativa se generaría trabajo genuino. No sólo en San Antonio Este y el Golfo, sino también en las economías regionales.
Porque el ferrocarril es la opción de transporte terrestre más barato en el mundo y la herramienta que nos conecta, nos abarata costos y nos devuelve la soberanía logística. San Antonio Oeste no puede ser espectador de su desarrollo. O nos subimos al tren de la producción y el trabajo, o nos quedamos en el anden viendo cómo la riqueza se la llevan otros. El peronismo nació para incluir, para industrializar, para darle dignidad al trabajo. Recuperemos esa bandera. Es ahora.
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