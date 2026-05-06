El proyecto de tren de cargas desde SAO

Daniel Osvaldo Palomequez

DNI 13.750.476

San Antonio Oeste

El proyecto que presentó el vice gobernador Pedro Pestti a la Legislatura ara reactivar el tren de cargas es superador e integrador. Plantea una postura de crecimiento equitativo para toda la provincia. Con esta iniciativa se generaría trabajo genuino. No sólo en San Antonio Este y el Golfo, sino también en las economías regionales.

Porque el ferrocarril es la opción de transporte terrestre más barato en el mundo y la herramienta que nos conecta, nos abarata costos y nos devuelve la soberanía logística. San Antonio Oeste no puede ser espectador de su desarrollo. O nos subimos al tren de la producción y el trabajo, o nos quedamos en el anden viendo cómo la riqueza se la llevan otros. El peronismo nació para incluir, para industrializar, para darle dignidad al trabajo. Recuperemos esa bandera. Es ahora.

