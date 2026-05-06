Pocos conocen esta receta: galletitas de lavanda, el secreto mejor guardado de la pastelería

Las galletitas de lavanda son una propuesta original que combina lo mejor de la pastelería tradicional con un toque floral sofisticado. Aunque no es un ingrediente tan habitual en la cocina diaria, la lavanda, cuando se usa en su justa medida, aporta un aroma suave, fresco y ligeramente dulce que transforma una simple masa en una experiencia sensorial distinta.

Este tipo de preparación tiene una fuerte inspiración en la repostería europea, especialmente en regiones donde el uso de flores comestibles forma parte de la cultura gastronómica. En los últimos años, su popularidad creció también en Argentina, donde cada vez más personas se animan a incorporar sabores nuevos en recetas caseras.

Ideales para una merienda especial, para acompañar el mate o una taza de té, estas galletitas no solo destacan por su sabor sino también por su perfume, que invade la cocina desde el horno. Además, son una excelente opción para regalar o para sumar a una mesa dulce con un detalle diferente y elegante.

Ingredientes

200 g de manteca (a temperatura ambiente)

120 g de azúcar

1 huevo

1 cucharadita de esencia de vainilla

250 g de harina 0000

1 cucharada de flores de lavanda comestible (secas y trituradas)

1 pizca de sal

Ralladura de 1 limón (opcional)

Paso a paso

Batir la manteca con el azúcar hasta lograr una mezcla cremosa.

Agregar el huevo y la vainilla, integrar bien.

Incorporar la lavanda triturada y la ralladura de limón.

Sumar la harina y la sal, mezclando hasta formar una masa suave.

Envolver en film y llevar a la heladera por 30 minutos.

Estirar la masa (de unos 5 mm de grosor) y cortar las galletitas.

Colocar en una placa enmantecada o con papel manteca.

Hornear en horno precalentado a 180°C durante 10-12 minutos, hasta que estén apenas doradas.

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