El proyecto “Compra Local” de Neuquén

Cesar Atila Ortiz – Asesor

DNI 25.552.007

CUTRAL CO

Los comerciantes de Neuquén captan el 50% de las compras electrónicas locales. Ante el reclamo por el 50% restante en manos de una gran plataforma, Acipan y el Municipio financiaron el desarrollo de una aplicación similar.

Sin embargo, esto no soluciona la brecha de costos: un producto de $75.000 en Neuquén cuesta $30.000 en la competencia.

Los costos subirán por comisiones que pasarán del 5% inicial a un rango entre el 7% y el 10% tras la prueba piloto.

Debido a la planificación a corto plazo, el 80% de estos proyectos fracasa antes de los 3 años y el 25% no llegan a cumplir el año.

El panorama financiero es crítico: el crecimiento de la base de datos y el tráfico sin ventas elevarán los gastos exponencialmente.

A esto se suman los costos ocultos de Inteligencia Artificial y geolocalización, que los proveedores cobran por procesamiento (el español consume hasta 50% más que el inglés) se concrete la venta o no.

Si los números no cierran, el proyecto enfrentará una pinza financiera insostenible.

De corazón espero equivocarme y que les vaya bien. Pero en el mundo real, uno más uno sigue siendo dos.