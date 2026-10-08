Adorni y los espejitos de colores

Hugo Modesto Izurdiaga

DNI 11.604.534

Buenos Aires

En marzo de 2026, Manuel Adorni expresaba: “Argentina está pasando muy rápido de ser tierra arrasada a convertirse en tierra de oportunidades”.

Aquella afirmación hoy resuena como una ironía inocultable: el mismo funcionario que prometía el milagro económico se encuentra rindiendo cuentas y siendo investigado por la Justicia.

La cruda realidad ha dejado sus palabras en el olvido. La industria nacional atraviesa un pleno retroceso, con caídas sostenidas en su actividad y sin signos de recuperación en el corto plazo.

El panorama vigente se traduce en fábricas cerradas, comercios vacíos y una preocupante pérdida de empleos.

Se necesita un cambio radical de rumbo para poner la República en marcha.

Debemos entender que “es inviable una nación con cada vez menos producción local”.

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