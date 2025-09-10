ESCUCHÁ RN RADIO
Agradecimiento por la asistencia

Felipe Vázquez y familia.

SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Por medio de la presente, queremos hacerles llegar un profundo agradecimiento a todo el personal que trabajó en la evacuación del Poblador Felipe Vazquez, quien sufriera un accidente en el cerro Milico.

Al Personal del Parque Nacional Lanin (Brigadistas y Guardaparques). Quienes desde el primer momento se avocaron a trabajar en la evacuación, realizando dicho trabajo con mucho profesionalismo, generando tranquilidad a quienes esperábamos con incertidumbre, impaciencia y angustia.

De la misma forma hacemos extensivo el reconocimiento al Personal del sistema de emergencia de salud (sien), bomberos voluntarios de San martindelosandes, Hospital Ramon Carrillo.

Como también a las autoridades nacionales y provinciales que dispusieron de los recursos humanos y materiales.

Reconocer y agradecer la vocación y profesionalismo de todo el personal que trabaja en la atención de emergencia en áreas agrestes, donde se requiere de personal altamente entrenado.


Agradecimiento

