Sinner sigue imparable y avanzó a las semifinales del Masters 1000 de Madrid

Jannik Sinner sigue imparable y ya está entre los cuatro mejores del Masters 1000 de Madrid. El número 1 del mundo derrotó en cuartos de final al español Rafael Jodar por 6-2 y 7-6 en una hora y 56 minutos de juego.

La diferencia en el primer set fue la experiencia y eficacia. Jodar tuvo dos chances de break pero no pudo concretar ninguna. Al contrario, Sinner pegó en el momento justo y se llevó con autoridad la manga.

En el definitivo, el desarrollo fue diferente. A pesar de que ambos consiguieron oportunidades de quiebre, se esfumaron por sólidos servicios que llevaron el set al tiebreak. Allí, el italiano fue una aplanadora y cerró el partido con un claro 7-0.

A pesar de la caída, el joven de 19 años cierra una gran debut en Madrid siendo el local que llegó más lejos. Además, se encuentra en la 34° posición en el ranking en vivo.

Jodar cierra una participación de ensueño en su tierra natal.

Con esta victoria, Sinner llegó a los 21 triunfos consecutivos donde consiguió tres Masters 1000 seguidos: Indian Wells, Miami y Montecarlo. El mejor del mundo no pierde desde febrero en el ATP 500 de Doha.

De esta forma, avanzó por primera vez a las semifinales del torneo, en busca de uno de los dos torneos de esta categoría que faltan en su vitrina. El restante es Roma, que será el siguiente certamen en el calendario ATP).

En la próxima instancia se verá las caras contra el ganador de Fils y Lehecka. Los otros cruces, que se jugarán el jueves, serán Ruud – Blockx y Cobolli – Zverev.