Salarios de empleadas domésticas: el Gobierno se reúne para discutir aumentos en mayo 2026

La cuenta regresiva para la actualización en los salarios de empleadas domésticas ha comenzado. A través de la Resolución 3/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno convocó formalmente a la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) para este jueves 30 de abril 2026 a las 10.

El encuentro, que será de carácter virtual, tiene como objetivo central discutir los nuevos aumentos que regirán para empleadas domésticas a partir de mayo 2026. Esta negociación es seguida de cerca tanto por sindicatos como por empleadores, ya que en el último mes los ingresos efectivos sufrieron una merma debido a la finalización de los bonos extraordinarios, dejando a las remuneraciones básicas como único componente del sueldo.

En las provincias de Río Negro y Neuquén, la expectativa es doble, dado que cualquier incremento en el básico impactará directamente en el cálculo del plus por zona desfavorable.

Salarios de empleadas domésticas: ¿qué se discutirá en la reunión de mayo 2026?

El eje de la paritaria que definirá los salarios de empleadas domésticas será la recuperación del poder adquisitivo. Tras el último ajuste del 1,5% otorgado en marzo, la mesa integrada por el Estado, empleadores y gremios analizará informes técnicos de inflación para determinar un nuevo porcentaje de suba.

Actualmente, los valores de referencia que sirven como piso para la discusión de los salarios de empleadas domésticas son:

Tareas Generales (con retiro): $3.348,37 por hora.

Tareas Generales (sin retiro): $3.599,86 por hora.

La ausencia de un nuevo bono extraordinario en la agenda previa sugiere que los gremios presionarán por una suba al básico que supere los indicadores de precios del primer trimestre, buscando que el salario de mayo 2026 no quede relegado frente a la Canasta Básica Total.

Registro en ARCA y el impacto de los nuevos aumentos de mayo 2026 en la Patagonia

Independientemente del porcentaje de los nuevos aumentos que se acuerde, la formalización laboral sigue siendo el requisito ineludible. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ha intensificado los controles, verificando recientemente el alta de trabajadores que operaban fuera del sistema.

Para los empleadores de la Patagonia, es vital recordar que los salarios de empleadas domésticas deben incorporar siempre el 30% de zona desfavorable. Si la reunión de mañana define un incremento del 10% o 15%, ese porcentaje se aplicará sobre el básico nacional, elevando proporcionalmente el adicional patagónico.

Mantener los datos actualizados en el portal de ARCA asegura que la trabajadora no pierda beneficios como la AUH y que el hogar cuente con la cobertura plena de la ART ante los cambios que traigan los nuevos aumentos de mayo 2026.