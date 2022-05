Avión: sin respuestas

Hugo Ricardo Rucci DNI 7.578.577

GENERAL ROCA

Ante consultas del periodista de este matutino sobre la compra del avión a la gobernadora Arabela Carreras, la misma mostrando fastidio dio por terminado el reportaje, optando por no responder por qué realmente no hay ningún atenuante a su favor que justifique tamaña operación en la que se pagó casi el doble del precio de venta inicialmente ofrecido en Estados Unidos.

De la misma manera no se puede justificar que el pago del km recorrido del avión para el traslado de la gobernadora haya sido el doble que el mismo recorrido para el vuelo sanitario, siendo que este último es de mucha más complejidad operativa, lo que insume costos muy superiores al vuelo ejecutivo. El sanitario requiere de costosos equipos electrónicos, equipo médico especializado, dispuestos sobre la nave prestos a partir en cualquier momento las 24 horas del día. Todo esto no se da en el vuelo ejecutivo.

Para gobernar no hacen falta aviones, hacen falta honestidad intelectual, sentido común y buenas ideas que, como vemos por los hechos, no los tiene Arabela Carreras. (Para gobernar no hay que ir a ningún lado).