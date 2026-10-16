El Gobierno sumó otro mes con superávit fiscal, pero sigue lejos de la meta anual

El Gobierno nacional alcanzó un nuevo superávit fiscal en septiembre y, de esta forma, en ocho de los nueve meses del año los ingresos superaron a los gastos, la principal ancla de la política económica de la administración de Javier Milei.

El Gobierno sumó otro mes con superávit fiscal

El Ministerio de Economía informó que el balance de las cuentas públicas en el noveno mes de 2026 dejó un saldo positivo de $ 977.173 millones. El resultado primario fue favorable en $ 1.427.640 millones, que se redujo a ese monto luego del pago de intereses de la deuda por $ 450.467 millones.

Los ingresos totales fueron de $ 15.884.585 millones y subieron 2,4% real (por sobre la inflación), mientras que los gastos fueron de $14.456.945 y cayeron 0,9% real, lo cual generó el resultado a favor.

De esta forma, en nueve meses, el superávit primario es de 1,3% del PIB, mientras que el financiero es de 0,3%, según precisó el ministro de Economía, Luis Caputo.

La información fue comunicada en momentos en que la Argentina y el FMI discuten la tercera revisión del acuerdo vigente y donde debe evaluarse un desvío de $ 500.000 millones en la meta de superávit primario al cierre del primer semestre.

El resultado de septiembre mantiene la meta de superávit primario por debajo del objetivo del año, que es de 1,4%. Su cumplimiento dependerá en gran medida de un aumento de los ingresos, para lo cual la recaudación de octubre será clave. Cabe recordar que diciembre es un mes estacionalmente deficitario por el pago de los aguinaldos, por lo cual el bimestre octubre/noviembre será clave.

Al desglosar los gastos, Caputo aprovechó la oportunidad para remarcar que los giros a las universidades subieron 42,4% (6,8% real), y aseguró que de esta forma se cumple con la ley sancionada por el Congreso en 2025 y que actualmente está siendo discutida judicialmente.

El ministro también remarcó que los subsidios energéticos subieron 44% (más de 8% real) como consecuencia de la decisión de moderar su quita y evitar el traslado a los consumidores. Diferente fue el caso de los subsidios al transporte, que cayeron 28% real (y cuya contrapartida fue el aumento de tarifas, especialmente en el AMBA). También hubo una caída de 0,9% en el pago de salarios de los empleados del sector público.

En su informe, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) remarcó que hubo mayores giros a las provincias: el Gasto de Capital subió 60,3% y las Transferencias Corrientes 56,2%.

La energía, en alza

El tema energético sigue presionando sobre el sistema de precios y obliga al Gobierno a seguir de cerca el rebalanceo de los subsidios, lo que tiene un impacto directo en las cuentas públicas.

En septiembre, los precios de la energía eléctrica subieron 4,1%, por los mayores precios que se pagaron por el gas importado para su generación, y los del petróleo avanzaron 15%. Esto implicó que los precios mayoristas en su conjunto sufrieran un salto de 3,2%.

Para evitar un traslado a los precios de las tarifas, el Gobierno incrementó los subsidios y postergó las subas en el impuesto a los combustibles.

Esta decisión chocó este jueves con un documento del FMI en el que, si bien el organismo ponderó el trabajo hecho por la Argentina en materia de recorte de subsidios, aconsejó que, para afianzar la solvencia fiscal, las ayudas estatales deban concentrarse en los sectores más vulnerables.

Compra del BCRA

En otro orden, el Banco Central compró este viernes U$S 68 millones y, en consecuencia, en lo que va de octubre sumó U$S 982 millones, muy por encima de septiembre, cuando había sido de U$S 473 millones.

Desde la conducción económica explican que esta aceleración en la compra no tiene que ver con un cambio de estrategia, sino que se mantiene la misma política desde el inicio.

Las intervenciones se producen cuando se observa un exceso de oferta que el mercado no absorbe y de esta manera se estabiliza el tipo de cambio.

Caputo explicó que comprar dólares en todo momento, incluso cuando la oferta es exigua, provoca un aumento del precio y, por ende, luego se “compran menos”.

De allí que la cotización oficial se mantenga en torno a los $ 1.530 en los últimos 30 días.

Otro factor que impulsa la oferta de divisas es que se diluyó parcialmente la estacionalidad de ingresos por dólares del agro. La liquidación se trasladó más allá del segundo trimestre. A esto hay que añadir las exportaciones del sector energético y las colocaciones de obligaciones negociables y de bonos por parte de las provincias.