Bumerán en la lista Azul

Rodolfo Schroeder, DNI 13.323.173

SAN MARTÍN DE LOS ANDES

“El mal uso del poder no te convierte en líder. Un verdadero líder no maltrata, es humilde y sabe ponerse en el lugar del otro”, dijo Claudio Domínguez dándole un claro ejemplo al gobernador de cómo hay que cuidarse y no mostrar la hilacha al expresarse contra los que opinan diferente.

Gutiérrez: el bumerán cuando vuelva, acertará de pleno en su figura y en su imagen… y hasta dejará mal parado a su actual líder don Jorge Sapag.

La gente ya no es tan obsecuente en votar lo que venga. Recuerde también que hay un electorado joven que es el que decidirá el resultado.

Decirle a un persona que se vaya de la provincia es de “mala leche”.

Enfréntelo en las urnas, y si le llegara a ganar, siga respetándolo con altura.

Esa frase que tiró a la opinión pública, invitándolo a Figueroa a que se “vaya de la provincia”, la dijo porque en el fondo, usted está preocupado.