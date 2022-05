Carta al gobernador neuquino

Rodolfo Schroeder DNI 13.323.173

SAN MARTÍN DE LOS ANDES

Señor Gutiérrez, le escribe un ciudadano neuquino con raíces muy neuquinas, ya que mis dos abuelos llegaron a la provincia en la década del 1900 (léase el libro “Allá en la Patagonia”) por parte materna, una vivencia de la Patagonia en Santa Cruz (Estancia Lago Gio) y finalmente llegaron a la Estancia Chacayal, administrándola.

Ahora bien, por parte paterna, mi abuelo Don Enrique Schroeder, primer administrador de la Estancia Collun Co y primer vicepresidente de la Sociedad Rural del Neuquén, dueño del Gran Hotel Lacar y donde hoy yo y mi hermano hacemos honor a ese apellido viviendo en la ciudad de San Martín de los Andes y de Plottier.

Le explico el por qué de mi carta de lectores.

Es sobre la educación y los eternos problemas edilicios de las escuelas de toda la provincia del Neuquén. No nos merecemos tener éstos problemas.

No podemos cerrar una escuela porque: llueve, hay viento, una fuga de gas, no hay calefacción… y así en 40 escuelas de toda la provincia que tienen serios problemas edilicios y de otra índole; porque los docentes reclaman por sus derechos y los derechos de los niños y ninguno de ustedes los escucha bien y analiza sus quejas. (También sabemos que los gremios son jodidos, pero porque ustedes, los gobernantes, también son bien jodidos). Por lo tanto, veo que cada uno de estos actores muestran los dientes pero no solucionan nada.

Señor Omar Gutiérrez: estoy hablando de la educación. Y a través de la educación se van formando, año tras año , ciudadanos que cuando sean grandes van a ser gente con oficio, con un título universitario, con aptitudes de tecnicaturas especiales, gente educada, empleados públicos con una buena enseñanza neuquina. Y lo que le pido a usted y su ministro/a de Educación es que ponga por favor lo que hay que poner y que la educación sea una política de Estado provincial y sea ejemplo en todo el territorio argentino.

Usted, como gobernador neuquino, está muy confiado de que el MPN va a ganar las próximas elecciones, que se disputarán en el próximo 2023. Pero sepa que hay internas y hay un sólo precandidato que puede movilizar a toda la estructura del MPN y sabe que es como perro ovejero y no le va a aflojar a ningún garrón.

Apostar a la educación para tener un pueblo neuquino con futuro. En su gobierno, no veo que apueste a la educación… por lo menos, no lo escuché. Están muy compenetrados en querer continuar con la gobernación, pero no le presta atención al ciudadano que pide urgente atención a la educación.