La UBA lanzó una plataforma para conocer cómo votan, qué dicen y qué hacen diputados y senadores.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó una nueva plataforma digital que permite conocer y comparar la actividad de diputados y senadores nacionales. Se trata del Monitor de Actividad del Congreso, una herramienta desarrollada por la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales e incorporada a la plataforma Data CP.

El sitio reúne información pública de la Cámara de Diputados y del Senado de la Nación correspondiente a distintos períodos legislativos. A través de gráficos, tablas, mapas y visualizaciones interactivas, permite consultar cómo votó cada legislador, qué proyectos presentó o acompañó, cuáles fueron sus intervenciones en el recinto y cómo utilizó los pasajes oficiales.

La iniciativa busca facilitar el acceso a información que, si bien es pública, suele encontrarse dispersa entre expedientes, actas, versiones taquigráficas y bases de datos de ambas cámaras.

Qué información se puede consultar en la plataforma de la UBA

El Monitor organiza los datos en cuatro grandes dimensiones: votaciones, proyectos legislativos, intervenciones en el recinto y utilización de pasajes oficiales.

Entre sus funciones, permite comparar el comportamiento de los bloques frente a leyes relevantes, analizar la afinidad de voto de los legisladores con el oficialismo y la oposición, identificar coincidencias entre espacios políticos y observar la cohesión interna de cada bancada.

También incorpora mapas de alianzas construidos a partir de la cofirma de proyectos, rankings de intervenciones parlamentarias y herramientas para explorar el vocabulario utilizado por diputados y senadores.

Una de las novedades es “Armá tu poroteo”, un simulador que permite construir escenarios de votación, visualizar posibles resultados en el recinto y exportar imágenes para investigaciones, publicaciones periodísticas y análisis políticos.

Acceso gratuito y datos descargables

La plataforma fue diseñada para que cualquier persona pueda utilizarla sin conocimientos técnicos especializados. El acceso es gratuito y no requiere registro.

Además, permite descargar información en formatos CSV, Excel y JSON, y cuenta con una API documentada para que investigadores, periodistas y otros usuarios puedan desarrollar sus propios análisis y visualizaciones.

“Desde la Carrera de Ciencia Política de la UBA creemos que la universidad pública tiene un papel fundamental en la producción de conocimiento y en el desarrollo de herramientas que contribuyan a mejorar la calidad del debate público”, señaló Nicolás Zubiria, secretario académico de la carrera.

Por su parte, Pablo Cerchia, licenciado en Ciencia Política de la UBA y responsable del proyecto, destacó la importancia de que los datos públicos sean comprensibles y puedan reutilizarse. Según explicó, el objetivo es que cualquier ciudadano pueda conocer qué hicieron sus representantes, cómo votaron y qué iniciativas impulsaron.

Cómo ingresar al Monitor de Actividad del Congreso

El Monitor forma parte de Data CP, una plataforma que ya contaba con una sección dedicada a información electoral. En 2025, la Carrera de Ciencia Política de la UBA había presentado el Monitor de Elecciones Legislativas, con datos sobre los procesos electorales argentinos.

La nueva herramienta amplía ese trabajo y suma información sobre la actividad parlamentaria, con el objetivo de facilitar el seguimiento de los representantes y contribuir a la transparencia institucional.

Se puede ingresar al Monitor de Actividad del Congreso a través de www.datacp.ar/congreso.