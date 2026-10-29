Viajó a España para conocer a su sobrino y murió en el choque de trenes: la historia de la argentina Ana Martina Conte Grand

Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en el choque de trenes en España. (Foto: gentileza Tiempo de San Juan)

Ana Martina Conte Grand, una argentina de 32 años oriunda de San Juan, murió en el choque entre dos trenes de pasajeros ocurrido en la provincia española de Toledo. La joven había viajado a Europa para reencontrarse con su familia y conocer a su sobrino, un bebé de apenas cuatro meses.

Conte Grand era licenciada en Podología y residía en Andalucía desde fines de 2025. Al momento del accidente, viajaba junto a su hermano mayor, quien sobrevivió al impacto y fue trasladado a un hospital de la zona.

El viaje tenía un significado especial para la familia: sus padres también habían llegado a España para reencontrarse con su hijo mayor y conocer al nuevo integrante de la familia. Lo que estaba previsto como una visita familiar terminó con la muerte de la joven.

Quién era Ana Martina Conte Grand

Antes de mudarse a Europa, Ana Martina había desarrollado su carrera profesional en San Juan. Se recibió de licenciada en Podología en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y compartía la profesión con su hermano, Zacarías.

Ambos habían trabajado juntos en un consultorio y difundían su actividad a través de las redes sociales. A fines de 2025, ella se instaló en Andalucía, donde vivía cuando ocurrió el accidente ferroviario.

Los mensajes de despedida tras su muerte

La noticia generó muestras de dolor entre sus amigos y allegados, que compartieron mensajes en las redes sociales para recordarla.

Una de sus amigas publicó una dedicatoria en Facebook en la que destacó el vínculo que las unía y la recordó con palabras de cariño.

“¡Te amo con la vida Martina! Siempre fuiste luz, fuiste una persona maravillosa, mi amiga de mi alma”, escribió.

En el mismo mensaje expresó su tristeza por la pérdida y cerró con una frase emotiva: “Pero Dios tenía mejores planes para vos, que brilles para siempre”.

Cómo sigue el estado de salud de su hermano

Este jueves se conoció que Jeremías, el hermano de Ana Martina, se encuentra fuera de peligro y evoluciona favorablemente. Sin embargo, continuará internado y bajo observación médica, según informó el medio sanjuanino 0264 Noticias.

Mientras tanto, las autoridades españolas avanzan con las tareas de investigación para determinar las circunstancias del choque ferroviario y completar los procedimientos vinculados con las víctimas.