Santilli expondrá ante el Senado mientras el Gobierno busca apoyo para sus reformas.

En medio de negociaciones clave para el Gobierno y a poco de que termine el año legislativo, Diego Santilli confirmó que asistirá al Senado el miércoles 25 de noviembre para brindar su primer informe de gestión como jefe de Gabinete. De esa manera, desactivó una jugada de la bancada peronista para aprobar sobre tablas una convocatoria por la fuerza.

Santilli le envió este jueves una nota a la vicepresidenta Victoria Villarruel en la que se puso a disposición para ir a la Cámara alta a fines de próximo mes, sin fecha precisa, de modo de cumplir con el mandato de la Constitución Nacional. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario, confirmó luego que el evento se concretará el 25.

El funcionario se apresuró a confirmar su presencia porque el Senado iba a votar en la sesión de este jueves una resolución del jefe del interbloque Popular, José Mayans, para citarlo el 17 de noviembre. Bullrich aclaró que ese día está prevista una audiencia pública de la Comisión de Acuerdos y por eso se decidió el 25. El proyecto del peronismo finalmente no se votó.

La bancada del PJ reclamaba desde hace tiempo la presencia de Santilli, que nunca pisó el Congreso desde que asumió el cargo en reemplazo de Manuel Adorni. La última sesión informativa en el Senado fue el 26 de junio de 2025 y estuvo a cargo de Guillermo Francos, pero se retiró sin concluir su informe, ofendido porque una senadora lo trató de “mentiroso”.

En la Cámara de Diputados, el último informe de gestión estuvo en manos de Adorni, quien fue bancado por el presidente Javier Milei en persona junto a la plana mayor del Gobierno. Fue el 29 de abril, cuando el funcionario estaba en el ojo de la tormenta por la causa donde se investigaba su crecimiento patrimonial.

Santilli, referente del “ala política” de la gestión de Milei y de buen diálogo con todos los sectores, debutará ante un Senado que tiene bajo definición temas clave para el Gobierno. La reforma electoral figura al tope y es el jefe de Gabinete quien lleva adelante las negociaciones con los gobernadores dialoguistas.

Bullrich dejó en manos de Santilli la búsqueda de los votos para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), ante la imposibilidad de avanzar con la eliminación como pretendía originalmente el Gobierno. Hasta el momento, los apoyos no aparecen y se descuenta una convocatoria a sesiones extraordinarias para continuar con las negociaciones.

El Senado también deberá pronunciarse sobre la ley de discapacidad que aprobó Diputados para subsanar el vencimiento de la Emergencia y revertir la propuesta regresiva que había hecho el Poder Ejecutivo en el Presupuesto 2027. Santilli, junto con Martín Menem, fue uno de los que avaló trabajar en una ley que fuera “superadora” de la iniciativa del Ministerio de Economía.

La Cámara alta también tiene en carpeta el Tratado de Cooperación de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés), un convenio de propiedad intelectual que está bajo la mirada de Estados Unidos. Además, el Senado debe tratar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que regresó con cambios de Diputados al reponerse la vigencia de la Ley de Tierras.

Beneplácito por el Papa

Sobre tablas y a mano alzada, el Senado aprobó este jueves una declaración de beneplácito por la llegada del Papa León XIV. El proyecto expresa “la más cordial bienvenida” al Sumo Pontífice y hasta lo invita a que “visite el Congreso y a dirija un mensaje a sus miembros”, aunque en la agenda oficial no hay lugar para una Asamblea Legislativa.

Corresponsalía Buenos Aires.