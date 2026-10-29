Los bonos argentinos rebotaron y cayó el riesgo país, pero Wall Street frenó a las acciones.

La jornada financiera de este jueves dejó un panorama dispar para los mercados argentinos. Por un lado, los bonos soberanos exhibieron una saludable reacción positiva y permitieron una nueva baja del riesgo país; por el otro, la tendencia negativa en los mercados internacionales contagió a las acciones domésticas, que cerraron en terreno negativo.

En la plaza local, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires no logró sostener las ganancias que mostraba por la mañana y terminó con una caída del 1% en pesos, al ubicarse en los 94.530 puntos. Entre las empresas argentinas que cotizan en Wall Street a través de ADR se observaron resultados mixtos: Corporación América encabezó las subas con un 3%, mientras que YPF cayó 3,3% (a US$47,73 por ADR) tras la presentación de su balance trimestral. Bioceres, por su parte, retrocedió un 7,8%.

A contramano del contexto global, la deuda soberana en dólares registró un comportamiento favorable. Los títulos públicos Globales con ley de Nueva York ganaron un 0,7% en promedio, mientras que los Bonares subieron 0,4%. Con este desempeño, el índice de riesgo país que elabora JP Morgan recortó 19 unidades para la Argentina y se posicionó en los 741 puntos básicos.

En tanto, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares para las reservas, luego de tres jornadas consecutivas sin intervención en el mercado de cambios.

El clima internacional jugó en contra

La presión a la baja sobre la renta variable argentina estuvo en consonancia con el sesgo negativo de las bolsas externas. En Wall Street, las acciones tecnológicas sufrieron fuertes pérdidas, encabezadas por el índice Nasdaq (-1,4%). La acción de Google cayó un 12,3% impactada por su balance trimestral, al tiempo que Microsoft cedió 0,2% y Amazon perdió 4,3% previo a la difusión de sus propios resultados.

Asimismo, el rendimiento del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años cedió cinco puntos básicos hasta el 4,99% anual.

En la región, la Bolsa de Valores de San Pablo acompañó el pesimismo internacional: el índice Bovespa bajó 1,1% hasta los 168.188 puntos. En ese mercado, los papeles de la minera Vale cayeron 2,5%, Bradesco perdió 3,7% y Petrobras retrocedió 0,6%. Además, el dólar en Brasil escaló un 0,6% para cotizar a 5,37 reales.