Centro de Jubilados de Cinco Saltos: ¿hasta cuándo?

Victor Luis Greggio

DNI 12.793.849

CINCO SALTOS

Se van a cumplir ocho meses desde que el centro de jubilados y pensionados de Cinco Saltos está usurpado por un grupo de personas sin representación, no autorizados por el organismo que los regula y sin ningún tipo de control por parte de los socios.

No entendemos la pasividad de personas jurídicas en no utilizar todas las facultades que le fueron otorgadas por ley. Este organismo emitió una resolución anulando la asamblea en la cual se elegiría la nueva comisión, intimó por carta documento la presentación de documentación requerida para realizar dicha asamblea. En ninguno de los casos tuvieron en cuenta estas resoluciones emitidas por el organismo que controla este tipo de asociaciones civiles, Inspección General de Personas Jurídicas de Rio Negro. Al día de hoy siguen ocupando ilegítimamente el inmueble que le corresponde a todos los socios del centro de jubilados, administrando los recursos que el mismo genera sin control. Necesitamos una resolución urgente al respecto, Personas Jurídicas tiene las facultades para hacerlo. No dejemos que el tiempo naturalize todo.

Con respecto a los socios, tendría que provocarles alguna inquietud esta situación totalmente irregular en el manejo del centro de jubilados y pensionados de Cinco Saltos. Esperemos no tener que recurrir a una nueva carta de lectores señalando el tiempo transcurrido desde que la asamblea del 3 de noviembre de 2024 fue anulada.