Caputo confirmó que enviará un proyecto para modificar la Ley de Inocencia Fiscal

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó este martes que el Gobierno enviará al Congreso una modificación de la Ley de Inocencia Fiscal y aseguró que los vencimientos de deuda que restan durante la gestión de Javier Milei se encuentran completamente cubiertos.

El anuncio fue realizado durante su participación en el 43° Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

“Vamos a estar mandando una versión renovada de la Ley de Inocencia Fiscal”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda.

Semanas atrás, Caputo había mantenido un encuentro con representantes de asociaciones de contadores de todo el país, donde se acordaron modificaciones a la normativa vigente y una prórroga para próximos vencimientos.

En ese contexto, sostuvo que la reducción del riesgo país requiere un compromiso conjunto de todos los niveles del Estado.

“Esa es la forma de bajar el riesgo argentino, no con una economía cerrada y un tipo de cambio apreciado”, señaló, y agregó que ese compromiso también debe ser asumido por provincias y municipios.

Deuda y relación con el FMI

Durante su exposición, el ministro también se refirió a la situación financiera del país y aseguró que los compromisos de deuda pendientes durante el actual mandato están garantizados.

“Están totalmente cubiertos por todo el mandato del Presidente”, expresó en referencia a los vencimientos que restan afrontar, estimados en alrededor de US$ 31.000 millones.

Caputo también destacó el vínculo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“No puede ser mejor”, afirmó al referirse a la relación con el organismo.

Asimismo, explicó que el objetivo del Gobierno es refinanciar la deuda al menor costo posible.

“Nuestra obligación es refinanciar la deuda a la tasa más baja posible. No tendría sentido que lo hiciéramos al 9,5% cuando lo podemos hacer al 6% por otros mecanismos”, sostuvo.

Inflación y perspectivas económicas

Consultado sobre la evolución de los precios, Caputo se mostró optimista respecto del proceso de desaceleración inflacionaria.

En ese sentido, estimó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de mayo se ubicará entre el 2,2% y el 2,5%, y atribuyó la aceleración inflacionaria registrada durante diez meses consecutivos al shock interno de 2025.

“Es una cuestión de tiempo que la inflación converja a los niveles de la inflación internacional”, enfatizó.

El funcionario también respaldó el rumbo económico del Gobierno a partir de los indicadores registrados en las últimas semanas y proyectó una mejora sostenida de la actividad.

“Va a haber una recuperación que va a ser progresivamente mayor en el tiempo”, aseguró al referirse a los próximos 18 meses.

Además, consideró que 2027 será “un año atípico” debido a la continuidad del proceso de baja de la inflación y a la ausencia de turbulencias vinculadas al calendario electoral presidencial.

Por último, destacó la estabilidad económica alcanzada en un contexto internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente.

“La Argentina se está pareciendo cada vez más a un país normal”, afirmó.

“Nosotros logramos esta estabilidad respetando la propiedad privada. No hicimos ninguno de los chanchullos que Argentina hizo en el pasado. Eso vale oro y hay que apreciarlo”, concluyó.

Con información de N.A