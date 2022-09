Chicos adoctrinados

*por Fernando Gabriel Soto

Una vez más, el kirchnerismo vio la oportunidad de hacer adoctrinamiento en las escuelas con el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La Dirección de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, a instancias de la CTA, repartió a docentes una “guía orientativa” para introducir el concepto de que la “campaña de odio” (que el kirchnerismo atribuye a la oposición, la prensa y la Justicia) es la responsable del ataque a Cristina.

Es una ofensa a la educación de los chicos. No he visto que se hayan inducido espacios de reflexión en las escuelas cuando ocurrieron los atentados a la AMIA y la Embajada. Tampoco cuando asesinaron al fiscal Nisman.

Queremos que nuestros hijos aprendan, no que sean adoctrinados al estilo de gobierno de Juan Perón cuando se obligaba en las aulas a trabajar con “material didáctico” obscenamente partidario.

El Ministerio de Educación debe impedir que ocurra este tipo de insensatez.