Qué pasa en las sierras de Córdoba: el mes del bienestar que invita a bajar el ritmo

En el corazón del Valle de Calamuchita, se encuentra un lugar poco conocido: San Miguel de los Ríos. Córdoba Turismo. Fotos: www.cordobaturismo.gov.ar.

La provincia de Córdoba lanzó un mes dedicado al turismo de bienestar con más de 300 actividades, desde yoga y meditación hasta trekking consciente y retiros espirituales, una propuesta que encuentra en sus sierras el escenario ideal. Entre ríos cristalinos, valles diversos y caminos que obligan a frenar, la experiencia se vuelve más que un viaje: una invitación a reconectar con el cuerpo, el paisaje y otra forma de habitar el tiempo.

La iniciativa de turismo de bienestar se apoya en un escenario natural que parece hecho a medida para este tipo de experiencias: sierras que invitan al silencio, ríos que ordenan el ritmo y una red de prestadores capacitados para acompañar procesos personales. “Córdoba tiene todo lo que el turismo de bienestar necesita: entornos naturales únicos, tranquilidad, experiencias auténticas y prestadores comprometidos con la calidad”, señaló Darío Capitani, quien definió la propuesta como una invitación a bajar la velocidad y habitar el paisaje desde otro lugar: el del equilibrio físico, mental y emocional.

Por eso, haremos un recorrido por las sierras de Córdoba, un sistema antiguo, gastado por el tiempo, que se extiende como una columna vertebral de piedra. Allí, entre pastizales, molles y tabaquillos, el agua encuentra siempre una forma de abrirse paso. Y ese es, quizás, el primer pacto que hace el viajero con el territorio: seguir el curso del agua.

Mayo, Mes del Turismo de Bienestar en Córdoba.

Ríos que no apuran

A diferencia de otros destinos de montaña, donde el paisaje impone distancia, acá todo parece estar al alcance de la mano. Los ríos serranos, transparentes, fríos incluso en verano, bajan entre piedras pulidas formando playitas, ollas profundas y cascadas pequeñas donde la gente se queda horas. No hay apuro.

En lugares como Cuesta Blanca o Mayu Sumaj, el día se arma solo: una reposera improvisada, mate, alguna radio a lo lejos, chicos que saltan desde las piedras. La escena se repite, pero nunca es igual.

Más arriba, en zonas como Los Gigantes, el agua nace en altura y el paisaje cambia: bloques de granito, viento, silencio. Es otro ritmo, más áspero, donde el trekking se vuelve protagonista.

Tres puertas de entrada a un mismo mundo

Para entender las sierras hay que dividirlas, aunque sea por un rato. Porque cada valle propone una forma distinta de habitarlas.

El Valle de Punilla es el más inmediato. Allí, Villa Carlos Paz funciona como un imán: teatro, bares, verano extendido. Es el lado más urbano de la sierra, donde la noche también cuenta. Pero basta alejarse unos kilómetros para encontrar senderos, ríos escondidos y miradores que devuelven la escala.

Hacia el sur, el Valle de Calamuchita propone otra cadencia. Pueblos como Villa General Belgrano, Los Reartes o Santa Rosa de Calamuchita mezclan herencias centroeuropeas con paisaje serrano. Hay cervecerías, fiestas tradicionales y lagos amplios donde el viento mueve veleros y kayaks. El Embalse Río Tercero es uno de esos puntos donde el agua se vuelve horizonte.

En Nono se respira un ambiente tranquilo, ideal para quienes buscan relajarse y olvidarse del reloj por un rato, sin importar la estación.

Del otro lado de las Altas Cumbres, el Valle de Traslasierra es otra historia. Para llegar hay que cruzar un camino que ya es destino: la ruta serpentea entre nubes bajas y miradores que obligan a frenar. Cuando se baja, el aire cambia. Es más seco, más cálido. Localidades como Mina Clavero o Nono conservan un pulso más tranquilo, casi rural. Acá el tiempo no corre: se desliza.

Caminar, subir, perderse

Las sierras también son cuerpo. Hay senderos para todos los niveles, desde caminatas suaves hasta ascensos exigentes. El más emblemático es el del Cerro Champaquí, que con sus 2.790 metros obliga a planificar, cargar mochila y aceptar que el clima manda. Subirlo no es solo llegar a la cima: es atravesar bosques, pampas de altura y refugios donde se comparte mate con desconocidos que dejan de serlo.

En zonas como Los Gigantes o el macizo de Quebrada del Condorito, la experiencia se vuelve más salvaje. Allí, el vuelo de los cóndores sobre el abismo marca la escala de todo lo demás.

Parque Nacional Quebrada del Condorito es un clásico: hacer trekking hasta los balcones naturales para ver cómo planean los cóndores es una experiencia que te queda grabada.

Huellas del pasado

Entre tanto paisaje, la historia aparece sin estridencias. Las estancias jesuíticas, como Estancia Jesuítica de Jesús María o Estancia Jesuítica de Alta Gracia, cuentan otra dimensión del territorio. Fueron centros productivos en el siglo XVII y hoy conservan patios, galerías y capillas donde el tiempo parece detenido. Son parte de un sistema declarado Patrimonio de la Humanidad, y funcionan como recordatorio de que estas sierras siempre fueron habitadas, trabajadas, narradas.

Cada año, millones de personas llegan a las sierras de Córdoba buscando algo distinto: descanso, aventura, clima amable. Pero lo que termina quedando no siempre es lo que se fue a buscar. Puede ser una tarde entera junto al río sin hacer nada. Un camino de tierra que se eligió sin saber a dónde llevaba.

O una noche en silencio, mirando un cielo que parece más cercano.

Los Reartes, se encuentra ubicado en el Valle de Calamuchita a unos 5 km. de Villa General Belgrano.

Consejos para tu viaje