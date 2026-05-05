Cambios en los viajes con Aerolíneas Argentinas: cuánto sale el equipaje de mano y cuáles son las condiciones

Aerolíneas Argentinas informó que se comenzó a cobrar a los usuarios que lleven equipaje de mano en los vuelos. La decisión afecta a los vuelos de cabotaje y alcanza solo a los pasajes nuevos.

La medida comenzó a regir desde el lunes 4 de mayo de 2026 y se aplica únicamente a los tickets adquiridos a partir de esa fecha, por lo que no afecta a quienes ya habían comprado sus pasajes con anterioridad. La empresa busca competir con las aerolíneas low cost y redefine qué incluye la tarifa más económica.

Aerolíneas Argentinas cobrará el equipaje de mano a los pasajeros: cuáles son las condiciones y que valores tiene

La empresa agregó que se ofrecerá distintas ofertas de tarifas que tienen “condiciones específicas pensadas para cada segmento o perfil de pasajero”. Mencionaron que la decisión surgió con el objetivo de ofrecer una tarifa que “compita con las que ofrecen las low cost”.

A partir de este cambio, los pasajeros que elijan la tarifa base solo podrán llevar a bordo un artículo personal, como un bolso o mochila, con un peso máximo de 3 kilos. En consecuencia, el tradicional equipaje de mano o «carry on» dejó de estar incluido en la tarifa más económica y deberá abonarse como un adicional en caso de querer incorporarlo al viaje.

En el sitio web oficial para adquirir los pasajes, si se quiere sumar un equipaje de mano a la tarifa base, el agregado tendrá un valor aproximado de 40.000 pesos.

Aerolíneas Argentinas cobrará el equipaje de mano a los pasajeros: los motivos de la empresa

Desde la compañía explicaron que la modificación apunta a mejorar la competitividad frente a las aerolíneas de bajo costo, que ya aplican esquemas similares en sus tarifas más baratas.

El nuevo esquema impacta exclusivamente en la tarifa base, mientras que las categorías superiores continúan incluyendo el equipaje de cabina dentro del precio del pasaje. De esta manera, la aerolínea redefine su política comercial en vuelos nacionales y se suma a una tendencia del sector, donde el precio final del pasaje depende cada vez más de los servicios adicionales que el pasajero decida contratar.

En los registros revelados por la entidad, Aerolíneas Argentinas destacó que en 2025 tuvo ganancias y no necesitó subsidios, a diferencia de los registros en las últimas dos décadas. La compañía reflejó un resultado positivo de US$112 millones.

La lista de condiciones y promos presentadas por Aerolíneas Argentinas

Con información de LN