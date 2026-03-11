Civilización y barbarie

Daniel E. Gutiérrez

Contador Publico

Recordando el libro que hace muchos, pero muchos años escribió Domingo F. Sarmiento y viendo el contenido de nuestra “Televisión Abierta” veo como un franco declive y decadencia que uno de los programas más vistos sea el de “Gran Hermano”; es Civilización o Barbarie y no lo puedo creer; gente que no se conoce entre sí, exhibiendo al público experiencias de vida que ni merecen ser contadas, no puede liderar la audiencia que más impacto tiene sobre los televidentes.

Evidentemente, esto es un fiel reflejo del pobrísimo nivel educativo de nuestros habitantes y me parece -no se bien que- hay que hacer algo pronto porque de seguir así ……“nos vamos al descenso”.

Y hablando de descenso y relacionándolo con el fútbol profesional, queda a las claras el nivel de corrupción que existe (que por otra parte ya viene desde la época de “Don Julio”) y donde la AFA, para no dar el brazo a torcer y reconocer que incurrió en actos de corrupción -por lo que se ve los números que se mencionan son terroríficos- no tiene mejor idea que realizar un “paro”, obligando a los Clubes que apoyen la medida.

Por suerte uno de los Clubes grandes ya empezó a despegarse y a propósito de esto digo y ¿si se crea una nueva “Confederación de Futbol” donde puedan incluirse a las Entidades Deportivas no corruptas y arman un Campeonato independiente de la Liga Profesional de Fútbol?

Último tema, los medicamentos de venta libre; resulta impresionante la cantidad de publicidad de remedios que son la solución a todos los problemas físicos de las personas; incluso con “una sola toma” y vemos a famosos recomendando el consumo de este tipo de productos.

A mí me parece que esto es muy riesgoso y creo que el Estado debería regular esto no solo desde la cantidad de productos que se ofrecen sino también porque no puede ser que cualquier persona que no sea profesional médico pueda recomendar su consumo; no les parece?

