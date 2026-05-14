La inflación de abril 2026 fue del 2,6%, según el Indec: acumuló 32,4% en doce meses

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este jueves la inflación registrada en abril 2026. «Los precios al consumidor (IPC) aumentaron 2,6% en abril con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumularon un alza de 12,3% en el año», detalló el organismo. El indicador cortó la tendencia alcista que exhibía desde hace 10 meses.

El Indec informó la inflación de abril 2026

Con el dato de abril 2026, la suba generalizada de los precios superó en el primer cuatrimestre la meta fijada en el presupuesto 2026 por el Ministerio de Economía para todo el año.

En cuanto a las categorías, los precios regulados (4,7%) tuvieron el mayor incremento debido al aumento del transporte y la electricidad. Le siguió el IPC núcleo (2,3%), dada la suba en alquiler de la vivienda y gastos conexos y en restaurantes y comidas fuera del hogar; mientras que las estacionales se mantuvieron estables.

A pesar de haber anotado subas vinculadas al cambio de temporada en indumentaria, las caídas en los precios del turismo y de las frutas las compensaron. Transporte quedó como la división con mayor aumento en abril (4,4%), seguida por Educación (4,2%).

Con respecto a la primera, atribuyeron el incremento al aumento en los combustibles. En ese sentido, YPF aumentó 1% los precios y prorrogó por 45 días más el congelamiento de precios.

Las dos divisiones que registraron las menores variaciones fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%).

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Los precios al consumidor (#IPC) aumentaron 2,6% en abril con respecto a marzo y 32,4% interanual. Acumularon un alza de 12,3% en el año. https://t.co/6OqZKRyQVV pic.twitter.com/PS9RAWS5HE — INDEC Argentina (@INDECArgentina) May 14, 2026

La inflación de marzo había sido del 3,4%. La división con mayor aumento había sido Educación, con 12,1%. Le había seguido Transporte, con el 4,1%, por los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos, debido al conflicto en Medio Oriente.

Distintas consultoras habían confirmado una desaceleración, por lo que se esperaba que el IPC del cuarto mes quebrara la tendencia alcista luego de diez meses consecutivos. El último mes con un retroceso fue mayo del 2025, cuando registró 1,5%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) había estimado una inflación mensual de 2,6%. A partir del cuarto mes se espera que la desaceleración en el costo de vida vaya de manera escalonada, siendo 2,3% para mayo, 2,1% para junio y 2% para julio.

Para el resto del año, las estimaciones siguen en alza y calcularon una inflación del 30,5% anual y mantuvieron su pronóstico de que quebrará el 2% a partir de agosto (1,8%).

Este lunes se había conocido la inflación en la Ciudad de Buenos Aires. La misma fue de 2,5% y se desaceleró con relación a marzo, cuando había sido de 3%, según informó el Instituto de Estadística porteño.

Luis Caputo celebró la inflación de abril 2026

La inflación de abril se ubicó en 2,6%, el nivel más bajo de los últimos cinco meses, según destacó el ministro de Economía de Luis Caputo a través de un mensaje publicado en la red social X.

El funcionario subrayó que el índice representa además el menor registro para un mes de abril desde el inicio de la serie actual del INDEC en 2017, si se excluye el comportamiento atípico de 2020 durante la pandemia.

De acuerdo con el detalle difundido por el titular del Palacio de Hacienda, el IPC Núcleo avanzó 2,3% en abril, mientras que los precios regulados subieron 4,7% y los estacionales no registraron variación. Para el Gobierno, la desaceleración del componente núcleo —considerado uno de los principales termómetros de la inflación de tendencia— marca una señal de moderación en la dinámica de precios.

Caputo también remarcó que la inflación interanual se redujo a 32,4%, con diferencias entre categorías: el IPC Núcleo acumuló 32,4% en doce meses, Regulados alcanzó 43% y Estacionales 12,1%.

Otro de los datos destacados por el ministro fue la evolución de las canastas básicas. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), utilizada para medir la línea de indigencia, registró una suba mensual de apenas 1,1%, la menor desde agosto del año pasado. En paralelo, la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, aumentó 2,5% en abril.