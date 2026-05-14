Cipolletti vivirá un nuevo ciclo de peñas a pura danza folklórica y música en vivo

Orquesta Folclórica Municipal Infantil y Juvenil Amulén de Cipolletti es una agrupación fundada en 2014. (Foto: Municipalidad de Cipolletti).

Este viernes 15 de mayo, el Complejo Cultural Cipolletti se prepara para una noche cargada de folklore en vivo de la mano de artistas regionales. La invitación es en Calle Fernández Oro 57, a partir de las 21.

En esta ocasión, la peña estará a cargo de la orquesta «Amulén», quienes presentarán a otras agrupaciones musicales como Pu Awka, 2 en Tribu, Dúo de la Misma Sangre y Esteban Almirón.

Durante la noche también habrá servicio de buffet para el público. Las entradas tienen un valor de 10 mil pesos por persona y se pueden conseguir a través del número 299 504-1260.

Sobre la orquesta Amulén

La Orquesta Amulén cuenta con más de diez años de trayectoria en la escena cultural cipoleña. El proyecto comenzó en 2014 con el objetivo de conformar una orquesta infantil dedicada a la música folklórica popular latinoamericana.

Actualmente la Escuela Folklórica Amulén funciona en la Escuela 192, ubicada en Falucho 445. Allí, participan alrededor de 60 chicos y chicas de entre 8 y 12 años, quienes están presentes en distintos eventos musicales de la región.