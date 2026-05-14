Deschamps confirmó la lista de convocados de Francia para el Mundial: la figuras que quedaron afuera

El DT de Francia oficializó los 26 convocados para disputar el Mundial 2026.

La Selección de Francia confirmó su lista de 26 convocados para el Mundial 2026. Didier Deschamps seleccionó a los futbolistas que buscarán la tercera estrella para la Federación Francesa, prescindiendo de algunos nombres importantes, pero con la inclusión de muchas figuras.

En la nómina destacan estrellas como Kylian Mbappé, Michael Olise, Désiré Doué y Ousmane Dembélé. Por supuesto, también aparecen otros jugadores de renombre como Aurélien Tchouaméni, Dayot Upamecano, William Saliba, entre otros.

Así presentó Francia los 26 convocados por Deschamps para el Mundial

Una de las grandes ausencias es la de Eduardo Camavinga, uno de los tantos jugadores franceses que tiene Real Madrid. El jugador no tuvo un buen año en el Merengue y verá la Copa del Mundo desde afuera. Randal Kolo Muani tampoco pasó el corte final tras su frustrante temporada en Tottenham.

La lista de convocados de Francia

Arqueros: Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba.

Mike Maignan, Robin Risser y Brice Samba. Defensores: Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez y Théo Hernandez.

Malo Gusto, Maxence Lacroix, Jules Koundé, Lucas Digne, Ibrahima Konaté, William Saliba, Dayot Upamecano, Lucas Hernandez y Théo Hernandez. Mediocampistas: Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné y Warren Zaïre-Emery.

Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, N’Golo Kanté, Manu Koné y Warren Zaïre-Emery. Delanteros: Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Jean-Philippe Mateta, Rayan Cherki, Marcus Thuram, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Kylian Mbappé y Michael Olise.

La Selección de Francia forma parte del grupo I para el Mundial 2026 y enfrentará a Senegal, Irak y Noruega .