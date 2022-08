¿Cuándo reinará el sentido común?

A propósito del reciente pedido de los Fiscales de la Nación sobre la Sra. Cristina E. Fernández de Kirchner, por el direccionamiento de la obra pública, asisto atónito a las declaraciones del Presidente de la Nación, Sr. Alberto Fernández. No incluyo en esta breve nota la mención de apoyos a favor de la Sra. Vicepresidente por parte de Gobernadores, Intendentes, ciudadanos que, o están ciegos, o utilizan el Estado como fuente de sus ingresos y temen perderlos. Eso será cuestión de plantear en otro momento.

¿Es posible que una persona cualquiera, en este caso la máxima autoridad ejecutiva del país, un día cite que la pared es “blanca” y tiempo después diga que es “negra”?

¿Cuál es el límite de esto? El Sr. Fernández vive de contradicción en contradicción y ejemplos de ellos se cuentan por cientos y no es del caso reproducirlos; todos sabemos más o menos los dislates mencionados por el Sr. Presidente.

Esto me hace pensar en la posibilidad que el Sr. Presidente de la Nación no esté en sus cabales, que no esté bien de salud mental; no obstante ello es la máxima autoridad ejecutiva del país.

¿Se puede hacer algo concreto frente a tanto disparate? Algún Juez ¿podría proceder de oficio e indagarlo frente a tantos dichos contradictorios? ¿Tendremos un Presidente con las facultades mentales alteradas? Sería excelente que esto se aclarara y se pusieran los “pies sobre la tierra”.

No me parece que esto que menciono quede con simples frases o repudios o cosas por el estilo. Es tiempo de empezar a enderezar la República con cuestiones como éstas. A partir de allí podría empezar a aplicarse el famoso “sentido común”; no les parece?



Daniel E. Gutiérrez

Contador Público