Cuidar al paciente, cuidar al psiquiatra

Dr. Fabián Pyntow. Médico psiquiatra, médico legista, auditor

Buenos Aires

Se habla con justicia de los derechos humanos de los pacientes con padecimiento mental. Se reclaman reformas, se denuncian abusos, se exige sensibilidad. Pero en ese reclamo, muchas veces se olvida algo esencial: el psiquiatra también es un ser humano, también tiene derechos, merece protección.

Una sociedad que busca humanizar la salud mental no puede seguir permitiendo que los profesionales que se dedican a esta tarea sean tratados como sospechosos por ejercer su función. No puede ser que una denuncia sin fundamentos ponga en riesgo su carrera, su integridad y su dignidad. No hay salud mental posible sin confianza, y no hay confianza sin justicia.

Urge una nueva ley reglamentaria que contemple los derechos humanos de ambos actores del vínculo terapéutico. El psiquiatra no es enemigo ni verdugo, sino parte del camino de sanación. Cuidar al paciente y cuidar al psiquiatra no son acciones opuestas. Son las dos columnas de una misma arquitectura: la de una salud mental verdaderamente humana.