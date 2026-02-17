Demasiado pragmatismo

Raúl Dobrusin

DNI 10.112.372. Exdiputado provincial.

NEUQUÉN

Sr. gobernador Rolando Figueroa: ¿No es demasiado pragmática su relación con el gobierno nacional? ¿Nos sirve a nosotros los neuquinos? Muchas veces hemos asistido a acuerdos entre Nación y Provincia que no redundaron en nada para la sociedad, quizás si para los gobernantes.

Nuestra provincia tuvo gobernantes como Felipe Sapag (que se animaron) y pusieron el “No al caño” como para tener herramientas de disuasión y al menos lograron una planta separadora de gases ricos dentro de la provincia, faltó el fertilizante. Hubo otros gobiernos como el anterior de Omar Gutiérrez en que todas las obras públicas las hacía con fondos nacionales. Nos preguntamos qué hizo con los fondos propios.

Pero su Gobierno firmó la Ley Bases, acompañó el no envío del Fonid (fondo de incentivo docente), aceptó la no transferencia del Fondo Vial y trasladó a todos los habitantes neuquinos la Tasa Vial. Ni una vivienda con fondos nacionales, firmó varias veces el acuerdo para que Nación termine obras que estaban al 80%, firmó acuerdos por la Ruta Nacional 22, la venta de las hidroeléctricas, y de los 700 millones de dólares que se recaudó no llegó nada. Aprobó el presupuesto, colaboró por medio de sus diputados en la sanción de gran cantidad de leyes.

Nada de Nación, el presidente no lo recibe, espera el llamado de ministros, no respetan su investidura, los CEOs de las empresas petroleras, salvo Marín, hablan solamente con el gobierno nacional. ¿Me puede decir para qué nos sirve tanto seguidismo? Para los neuquinos me parece que nada.

