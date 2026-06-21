Neuquén capital registró superávit por sexto año consecutivo: se aprobó la ejecución presupuestaria 2025

El Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén aprobó la Cuenta Anual de Inversión correspondiente al ejercicio 2025. El dictamen favorable del cuerpo legislativo validó la ejecución presupuestaria de la administración encabezada por el intendente Mariano Gaido, que arrojó un resultado financiero positivo por sexto año consecutivo y un nivel de endeudamiento nulo.

De acuerdo con los datos técnicos consolidados que presentó la comuna, los ingresos totales percibidos durante 2025 alcanzaron los $487.750 millones, mientras que las erogaciones globales se ubicaron en $479.615 millones. Esta ecuación fiscal dio como resultado un superávit neto de $8.135 millones.

En cuanto a la composición de los ingresos, el informe detalla que el 51% correspondió a recursos propios, equivalentes a $249.387 millones generados a través del cobro de tasas y contribuciones municipales.

Por otra parte, un 42% provino de aportes provinciales, sumando $206.545 millones que se dividen entre regalías hidrocarburíferas y coparticipación.

El porcentaje restante se completó con un 6% de coparticipación federal y transferencias en concepto de Aportes No Reintegrables.

Superávit en Neuquén: qué se sabe del gasto público y los servicios

Por el lado de las erogaciones, el balance oficial indica que el gasto en personal representó el 24,5% del presupuesto total, demandando una erogación de $119.634 millones.

El 75,5% restante de los fondos se destinó al financiamiento de bienes, servicios y obra pública. En ese esquema, la inversión de capital absorbió $154.176 millones, fondos utilizados principalmente para tareas de pavimentación, redes pluviales e iluminación.

«¿Por qué para nosotros siempre decimos que es importante el superávit? Porque cerrar un ejercicio con superávit es lo que nos permite iniciar el ejercicio siguiente, el presupuesto planificado», resaltó el subsecretario de Hacienda, Juan Dutto.

El funcionario valoró que el superávit continuo posibilitó, entre otras medidas, implementar una nueva licitación pública para el sistema de higiene urbana. Según indicaron desde la subsecretaría, este nuevo contrato permitió alcanzar una cobertura del 100% de la recolección de residuos en todos los barrios durante seis días a la semana, incluyendo la prestación del servicio durante los feriados.

“Si nosotros no tuviéramos resultado positivo, un ejercicio equilibrado, no podríamos planificar ni ejecutar el ejercicio siguiente, tanto la obra pública, la infraestructura y los bienes y servicios que presta la municipalidad que le agregan valor al ciudadano y a la ciudadana de Neuquén”, añadió.

El municipio destacó las exenciones impositivas para el sector privado

El informe presentado ante los concejales también incluyó el detalle de las políticas de alivio fiscal implementadas durante el ejercicio. Desde el Ejecutivo local señalaron que el ordenamiento de las cuentas brindó el margen necesario para sostener un esquema de exenciones tributarias destinado a fomentar la actividad comercial y amortiguar los costos del sector productivo.

Entre las principales medidas, el municipio mantiene vigente el programa que exime del pago del costo de inscripción y otorga 12 meses libres de tasas comerciales a los nuevos establecimientos que inicien actividades en la capital neuquina.

A su vez, se aplicó una exención de tasas sobre los locales ubicados en la zona de la Gran Avenida, con el objetivo de compensar a los comerciantes afectados por la ejecución de las obras pluviales estratégicas en ese sector.

Finalmente, la política de incentivos fiscales también abarcó al parque automotor. La administración municipal sostuvo el régimen que concede ocho meses sin cargo en el pago de la patente para cualquier vehículo cero kilómetro que sea registrado dentro de la ciudad de Neuquén, una medida que, según enfatizó Dutto, busca fomentar el dinamismo del sector comercial en el ámbito local.