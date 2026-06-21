En vivo | Scaloni en conferencia de prensa antes de Argentina vs. Austria en el Mundial 2026:

Scaloni habla en la previa al duelo con Austria por la fecha 2 del Grupo J.

La Selección Argentina se prepara para enfrentar a Austria, por la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026. En la antesala del encuentro, Lionel Scaloni brinda una conferencia de prensa desde Dallas acompañado por Enzo Fernández.

Después del sólido 3-0 sobre Argelia en el debut, con un triplete de Lionel Messi, el cuerpo técnico ajusta los últimos detalles de un equipo que podría tener una sola modificación para el compromiso del lunes.

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