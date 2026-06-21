Javier Milei felicitó a De la Espriella por su victoria en el balotaje de Colombia: «El león y el tigre rugen en Latinoamérica»

El presidente Javier Milei felicitó este domingo al candidato colombiano Abelardo de la Espriella, por lo que calificó como una «histórica victoria» en el balotaje presidencial de ese país, pese a que los resultados difundidos no son aún oficiales y surgirán del escrutinio definitivo que se hará en los próximos días.

“Felicito enormemente a @ABDELAESPRIELLA por su histórica victoria en Colombia. Hoy la mayoría de los colombianos eligieron el camino de la libertad económica, la prosperidad, la seguridad implacable y decirle BASTA al crimen organizado transnacional y al narcotráfico”, manifestó Milei en su cuenta de la red social X.

El mandatario argentino tituló su posteo «El león y el tigre rugen en Latinoamérica…!!!» aludiendo a su apodo en Argentina y al que tiene De la Espriella en Colombia, y enfatizó: «La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás», y cerró su publicación con el ya característico «¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO…!!!»

Colombia gira hacia la ultraderecha

De la Espriella, representante de la ultraderechista coalición «Defensores de la Patria», obtuvo un apretado triunfo en el denominado «preconteo» del balotaje de hoy en Colombia, un recuento provisorio en el que se impuso por menos de un punto (por un 0,94%) sobre el candidato izquierdista Iván Cepeda.

De la Espriella logró 12.949.162 votos con un 49,65 %, mientras que Cepeda, del izquierdista Pacto Histórico que lidera el presidente Gustavo Petro, obtuvo 12.701.546 sufragios con un 48,70 %.

De nacionalidad colombiana y estadounidense, De la Espriella supo capitalizar un discurso antisistema que lo posicionó rápidamente como un fenómeno político de la mano de un electorado exhausto por la inseguridad. Apodado «El Tigre», el presidente electo promete un programa de gobierno drástico: el recorte del tamaño del Estado en un 40%, la construcción de megacárceles, la habilitación para el porte de armas por parte de civiles, la aprobación del fracking para la industria petrolera y el objetivo a largo plazo de dolarizar la economía.

En materia de seguridad civil y política exterior, el futuro mandatario se erigió como un enemigo acérrimo de la llamada «paz total» impulsada por el oficialismo y prometió una ofensiva militar sin tregua contra los grupos armados narcotraficantes.

Para llevar adelante estos ataques y ejecutar fumigaciones masivas de narcocultivos, anticipó que buscará el respaldo directo de Washington y de Israel. En ese sentido, su discurso a favor de las fuerzas del orden y del sector empresario se asemeja al de otros mandatarios de la región, como el salvadoreño Nayib Bukele y el propio Milei.

El rol de los Estados Unidos fue un factor determinante en el desarrollo de los comicios, fuertemente marcado por el abierto respaldo de Donald Trump hacia el candidato opositor. Durante la contienda, De la Espriella prometió una alianza sin precedentes con la Casa Blanca e incluso amenazó públicamente con llevar a Gustavo Petro ante la justicia norteamericana.

Además, el abogado deslizó la posibilidad de revisar la permanencia de Colombia dentro de organismos multilaterales históricos como la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

Con información de Noticias Argentinas y Associated Press.