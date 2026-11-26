Marcelo Parra

DNI 14.010.290

SAN CARLOS DE BARILOCHE

El 26 de noviembre de 1986 nacieron las dos primeras radios de Frecuencia Modulada de la ciudad, comenzando la historia de las más de 60 que existen actualmente. Esa proliferación de voces también representó la democratización de la palabra, hasta ese momento monopolizada por la voz única de Radio Nacional.

La 94.5 Radio del Río Limay —actualmente Horizonte Bariloche— y la 92.1 FM del Lago no solo permitieron hablar a los que no tenían voz, también permitieron que cientos de locutores, periodistas, técnicos, etc., desarrollaran una profesión que apasiona.

¿Quién arrancó primero? Todavía se discute. Lo cierto es que Del Lago y Radio del Río Limay (Horizonte Bariloche) ocuparon sus frecuencias el mismo día. Como la mayoría de los protagonistas ya no están presentes físicamente, aceptamos un relato que implica a dos grupos: uno comandado por empresarios gastronómicos y otro por comerciantes de distintos rubros. Entre esos nombres se destacan los dueños, por el lado de la 94.5, el Cholo Pastor (Pizzería Pin 9); Héctor Martignoni (Hola Nicolás); Juan Carlos Alam (GEL Discoteque); Guillermo Irusta (Confitería Copos) y Luis Lutz (abogado). Agregan que la primera voz en surcar el éter fue el vozarrón del “turco” Juan Carlos Sapag.

Por FM del Lago estaban como titulares Fabio Balest y Fredy Welleschik,a partir de la idea de Jorge Boragina y Gerardo Blanco, transmitiendo desde los estudios sitos en Moreno 69.

La primera voz en escucharse fue la de la Negra Vernaci.

Poco tiempo después se sumó otro pelotón integrado por FM Melodía, Radio del Pueblo, Gente de Radio y la increíble FM Mascaró, que no solo hizo oír su voz, sino que además logró convertirse en un faro cultural de leyenda de la mano de Carlos Bonilla. Dar un listado de nombres fundamentales sería pecado, tanto como no hacerlo. Dejo a los lectores la interminable tarea de homenajear a aquellas mujeres y hombres que nos acompañan y acompañaron durante 4 décadas.

Este 26 de noviembre celebramos, no solo los que amamos la radio, sino también miles de vecinos y vecinas que recrearon una y cien veces la experiencia de la tradición oral junto al fogón de sus ancestros y los sueños con los que crecieron mirando al futuro.

La Radio, a la que tantas veces mataron, sigue vivita y coleando, desafiando nuevas tempestades, cambiando de ropajes, llegando hasta el streaming, con la certeza de que todavía le queda hilo en el carretel. ¡Que viva la democracia que representan! ¡Que viva la convivencia en las diferencias! Por mas días de radio y un feliz cuarenta aniversario.